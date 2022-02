Cata Pulido recordó incomodo momento con guardaespaldas de Alexis Sánchez

Cata Pulido impresionó a sus seguidores del programa «Las Indomables» que se transmite a través de la plataforma de YouTube junto a su compañera La Maldito, más conocida como Paty Maldonado.

En el dichoso espacio de conversación, la actriz recordó un momento bochornoso entre ella y la figura del delantero estrella de la Selección Nacional, Alexis Sánchez.

Todo comenzó cuando las chicas estaban comentando lo sucedido con el partido de Chile contra Bolivia realizado en La Paz y la polémica de Arturo Vidal con la periodista Cecilia Gutiérrez por el video de la ex mujer del volante nacional, Marité Matus. En dicho momento la actriz dijo “Mi hijo chico era fanático del fútbol, amaba el fútbol, lo único que quería era conocer a Alexis Sánchez«, indicó Pulido que tuvo la oportunidad de ver al futbolista en una fiesta.

Cata Pulido no se guardó nada contra Alexis Sánchez

Catalina quiso ir rumbo donde estaba el ahora delantero del Inter de Milán. «Yo me lo encontré en un carrete, me acerqué y le dije por favor, te lo suplico, me puedo sacar una foto contigo porque mi hijo te ama«, comentó la actriz y luego «se me acercaron sus guardaespaldas y me tiraron lejos, no pescaron y a mi me viene una ira», complementó la pelirroja.

En dicho momento, la mujer comenzó a gritar diciendo que “me dolió porque yo quería una foto para mi guagua”; con ello, el futbolista reaccionó e intentó él mismo calmar la situación. «Después cachó que la había cag… y me mandó a buscar con los guardias. Yo lo mandé a la punta del cerro, le dije olvídalo, me piqué mucho. Después me ofreció champaña, ir a sentarme a su mesa…«, concluyó la actriz nacional.

A pesar de esto, la conductora del programa afirmó que aún así sigue admirando al delantero chileno. “También llegó de abajo, también ha ganado mucho dinero y sin embargo nunca ha tenido una actitud deplorable. Nunca lo han pillado manejando curado. Es súper sano el cabro”, cerró.