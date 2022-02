Alcalde de Maipú y regreso presencial a clases: «Me parecería un crimen prohibir que los estudiantes no puedan volver»

Este miércoles comenzó el regreso a clases a lo largo del país; el cual se ha visto en medio de la polémica por la discusión de hacerlo presencial u online; especialmente tras el aumento de casos Covid-19 que se ha registrado en el último tiempo en la capital.

A raíz de este situación, en radio ADN conversaron con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien se refirió a esta esperada y temida fecha; especialmente sobre cómo se abordara el nuevo año escolar y cuáles son las medidas que adoptarán.

«Lo hemos dicho antes: el retorno presencial a clases debe ser una de las prioridades políticas, no solo del nuevo gobierno, sino de todos los gobiernos locales también» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Tomás Vodanovic afirmó que «sobre todo por las enormes brechas que se están generando ahí en la educación pública donde lamentablemente muchos niños han tenido que ver interrumpidos sus procesos de aprendizaje presencial producto de la pandemia».

Cómo enfrentar el regreso a clases

Junto con esto se refirió al método para enfrentar al desafío. «Cuando lo fijamos como prioridad política, no quiere decir volver a la presencialidad a toda costa, sin diálogos ni protocolos; muy por el contrario, priorizarlo es llamar a los esfuerzos para poder generar estas condiciones».

Eso genera procesos de diálogos con la comunidad escolar que nos permita generar seguridad para que los niños y niñas puedan regresar a clases, porque entendemos lo fundamental que son sus procesos de aprendizaje para el desarrollo de su vida.» agregó Tomás Vodanovic.

«No somos lo suficientemente conscientes como sociedad del daño que estamos generando al interrumpir sus procesos de aprendizaje. Quienes tenemos cierto poder de decisión en esa realidad tenemos que ser sumamente responsables y agotar todos los esfuerzos, entendiendo que es una prioridad política para el tipo de país que queremos construir el no acrecentar las brechas que se generan en las salas de clases».

El gobierno de Boric y la educación

Mientras que Tomás Vodanovic afirmó que las directrices que tome el gobierno de Boric serán fundamentales a nivel comunal. «Así como se generan protocolos, se pueden volver a hacer. Tengo la esperanza que el nuevo gobierno va a llegar con otra disposición al diálogo y a llegar a acuerdos. No es imponer posturas, es conversar (…)».

«Ahora, hay que generar las instancias: nadie quiere ir y ponerse en riesgo, pero para eso hay que conversar. Me parecería un crimen prohibir que los estudiantes no puedan volver a clases, porque el daño no se ve en el corto plazo, pero el daño es inmenso».