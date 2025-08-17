«No es un impedimento para nada…»: Emilia Dides reveló que una marca la sacó de su campaña justo después de anunciar su embarazo

La modelo y cantante Emilia Dides, anunció hace solo un par de días su embarazo. En una emotiva publicación desde Dubai, junto a Sammis Reyes, compartieron la noticia.

Sin embargo, no todo ha sido alegría. La modelo reveló que una conocida marca la sacó de su campaña publicitaria, por motivos que aún no entiende. Como esto se dio justo luego de su embarazo, la modelo insinúa que la cosa podría ir por ahí.

Emilia Dides reveló que una marca la sacó de su campaña justo después de anunciar su embarazo

A través de un video en TikTok, Emilia Dides explicó la situación: «Yo estaba trabajando con una marca, teníamos un viaje en septiembre. Es una marca que yo amaba demasiado, bueno, la amo, no por lo que paso ahora la deje de amar».

«Pero me van a creer que me sacaron del viaje y me sacaron de la marca. Fue justo, onda, dos días después de contar mi embarazo«, aseguró.

Emilia Dides confesó que tuvo un problema con un retraso en una publicación, pero que ya estaba conversado: «Sí, hubo un tema de comunicación y un mea culpa de mi parte, por supuesto, pero ninguna posibilidad de que sea como para sacarme de la marca«.

Así, la ex Miss Unvierso Chile se sinceró: «Cuando uno está embarazada hay muchas emociones, hay demasiados cambios y sobre todo hay mucho miedo de que justamente lo que pasó, pase. Como que las marcas te dejen de querer o que la gente diga ‘esta hue… ya no sirve’. O lo típico que dije la gente ‘te cagaste la vida’, o sea, yo no le cagué la vida a mi mamá cuando nací, todo lo contrario».

«Solamente digo que estar embarazada no es una restricción ni tampoco es una prohibición de nada. Solamente voy a estar creando un ser humano, perdón si eso como que le incomoda a las personas. Pero fue impresionante recibir ese mensaje. Parece que en esta generación las personas son como desechables y me rehúso a ser de ese clan«, profundizó.

Para cerrar, Emilia Dides aseguró que esperaría que se sumaran más marcas que «van a creer en el empoderamiento de la mujer, que también está esperando un hijo o una hija y que no es un impedimento para nada».

@emidides Opiniones? 😔 Cabe destacar que ningún contenido venía con fecha de publicación, por ende era de comunicación mutua cuando se subían. El viaje me tenía muy emocionada y yo era el rostro de Chile de esa marca. No quiero creer que fue por el embarazo, pero es difícil pensar otra cosa. Siento que me abandonaron como si fuera nada. Triste pero es la realidad, nada me tirará para abajo, ahora tengo algo muy lindo pasando que no se oscurecerá con nada ni nadie. Le abro las puertas a la gente que me quiere de corazón ❤️‍🩹✨ ♬ original sound – EMI D

