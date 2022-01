Sergio Lagos alzó la voz: «Su decisión hoy día la vamos a invalidar»

Cada miércoles se vive una noche de eliminación en el programa Aquí se baila, sin embargo, ayer hubo una situación totalmente diferente y que incluso sorprendieron a personas del mismo estudio, no solo, a los televidentes.

Luego de que el jurado evaluara las diferentes presentaciones de los concursantes, tomaron la decisión de escoger a dos parejas de baile que lo hicieron peor que el resto; en esta ocasión fueron Yasmín Valdés y Gianella Marengo (recordarles que la última ingresó recientemente al programa y había tenido un percance con Valdés).

Comenzó el round de baile entre ellas dos, la que comenzó el duelo de eliminación fue Marengo que bailó samba con la canción de Sergio Mendes, Magdalenha; después le tocó el turno a Yasmín que prefirió optar con un flamenco de Gispy Kings, Bamboléo.

La decisión de Lagos que superó a los propios jueces

Luego del espectáculo tocó tomar la decisión de quien se iba a despedir del programa y por una decisión unánime la perdedora de la noche fue Yasmín Valdés.

Pero, nadie iba a presagiar que en ese momento Sergio Lagos sacara la voz y descolocará al público como al propio jurado. “Acá me lo disculpan todos ustedes, es nuestro jurado quien toma esas importantes decisiones, pero no son los únicos que toman decisiones en este programa. Y quiero decirles con todo el respeto que me merecen nuestros integrantes del jurado que su decisión hoy día la vamos a invalidar”, comentó al aire el animador del programa.

Las reacciones no se hicieron esperar y Francisca García-Huidobro compartió la suya diciendo que «no hay respeto por nadie». Luego, Lagos nuevamente abrió el debate pero esta vez con la explicación o motivo de invalidar la decisión. “No tiene que ver con el respeto señorita García-Huidobro. Tiene que ver con que esta semana hemos vivido una situación muy compleja. Tenemos a tres parejas fuera de la competencia. Por ende, si nosotros dejaremos partir a Yasmín, estaríamos siendo injustos”, argumentó Sergio Lagos.

Luego el animador le habló directamente a la participante y le confirmó que se quedaría otra semana más; Yasmín Valdés emocionada agradeció la oportunidad y prometió que seguiría dando lo mejor de ella.