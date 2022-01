¡Se destapó todo! Filtran los nombres de los jueces de «El Retador» de Mega

Mega se está preparando para estrenar un nuevo show. Las malas lenguas aseguran que sería en formato de «entretenimiento», y que ya sólo estarían afinando los últimos detalles.

Se trataría de un programa que se llamará «El Retador»; y al parecer, según reportó La Cuarta, este va a ser animado por Diana Bolocco. Asimismo, el programa ya habría iniciado su proceso de casting y ya contaría con sus propios jurados.

Según información que reveló el programa de Zona Latina, «Zona de Estrellas»; al show se estarían incorporando 3 famosos que evaluarán a los participantes y dentro de ellos no habrían chilenos. «El formato original solo tiene 3 jurados, no sabemos si se sumará otro, pero no hay ningún chileno»; aseguró la periodista Cecilia Gutiérrez.

Asimismo, Gutiérrez reveló que participarán destacados personajes mexicanos. «Están confirmados Lucero y Mijares, que es la dupla original en México que van a venir a Chile y serán jurados en este programa», aseguró la periodista.

Por otra parte, reveló que a estos se sumaría la actriz Itati Cantoral, quien interpretó a «Soraya Montenegro» en la telenovela «María, la del barrio». Esta se transformó en un meme por la infame escena de la «maldita lisiada».

El canal no ha confirmado ni descartado la información; sin embargo reveló que en el show habrá competencias de baile, canto e imitación.

El mega apuesta todo en 2022 con Pancho Reyes

Francisco Reyes llegó a Mega el 2019, participando en la teleserie «Yo soy Lorenzo«; aunque lamentablemente por efectos de la pandemia tuvo que ser interrumpida su desarrollo de la serie. En esta ocasión el actor nacional protagonizará la nueva teleserie que tomara el puesto cuando finalice «Pobre Novio».

Según consigna BiobioChile; el actor será parte de la teleserie vespertina de Mega en la que compartirá con la actriz Amparo Noguera que hace poco se anunció su llegada a la estación televisiva; ambos ya han estado en varias ocasiones trabajando juntos.