«Flores y Jeans»: Gala Caldirola saca aplausos con osada y artística foto

Gala Caldirola, popular ex-chica reality, sorprendió a sus seguidores tras subir una atrevida postal que dejaba poco a la imaginación. Sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones, la fotito de Caldirola gozaba de detalles artísticos.

La ex-finalista de «El Discípulo del Chef» compartió en su Instagram una sesión de fotos en la que se le puede ver semidesnuda y rodeada de flores.

«Jeans & Flowers» escribió en la descripción de la postal; donde se le puede ver con una falda de jeans y un adorno de flores en la cabeza. La ahora influencia se llenó de piropos, según reportó La Cuarta, los cuales hablaban de su elegancia y osadía.

«Galita super preciosa, bella, sexy»; «Estupenda»; «Te ves preciosa Gala, que tengas una buena semana cuídate«; fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Gala se va con todo en contra de Marzoli y Aylén Milla

Han pasado varios años desde que Gala Caldirola, Oriana Marzoli y Aylén Milla se hicieron conocidas en nuestro país gracias a su participación en reality shows. Claramente nunca hubo buena onda entre las chiquillas, quienes siempre se agarraban por algún hombre.

Y aunque muchos ya pensaban que las peleas habían quedado atrás, al parecer algunas no quieren superar los conflictos que protagonizaron hace años.

Tal es el caso de Oriana Marzoli y Aylén Milla, quienes recientemente grabaron un video en el que hablaban de sus ex compañeros de encierro, entre los que se encuentra Gala Caldirola. La cosa es que el video no fue muy en buena onda, especialmente por parte de Oriana, quien no dudó en reírse de la nueva vida de la española.

Parte del video fue publicado por la cuenta @realityculiao, lo que generó la molestia de Gala Caldirola quién se aburrió de la mala onda de Oriana y Aylén y les mandó unas duras palabras por medio de la publicación.

«Supérenme mujeres dementes. Pasaron 7 años, fui mamá, construí una carrera estable, conocí personas maravillosas, viajé, viví en 3 países diferentes. Qué hicieron ustedes aparte de ver el reality repetido mil veces y conspirar en contra de mí», escribió furiosa la española.