¿Palito? El mensaje de Gala Caldirola en fotito: «Mala suerte en el amor» Durante su viaje a Estados Unidos, Gala Caldirola compartió una postal la que acompañó con un particular mensaje sobre su situación actual.

No cabe duda que las últimas semanas no han sido las mejores para Gala Caldirola, esto luego de que Iván Cabrera fuera acusado por una ex pareja de violencia y abuso, además de enviarle videos íntimos con la española.

Es por lo mismo que la chiquilla optó de inmediato por borrar todas sus imágenes de redes sociales con él y dar por terminada la relación.

Por lo mismo que ahora Gala decidió enfocarse en su hija y en su vida laboral. Es en este contexto que recientemente salió del país con rumbo a Miami, lugar en el que se encuentra junto a su mejor amigo y representante Suro Solar.

Desde ahí es que la ex chica reality se ha dedicado a subir todo tipo de fotitos en su Instagram; pero lo que más llamó la atención de sus seguidores es el mensaje con el que acompañó la última postal que publicó.

«Que tengan un viernes maravilloso y lleno de energía linda! Para mi hoy será un buen día, decretado! En un ratito más os cuento por que estoy tan contenta!🙊» comenzó escribiendo Gala Caldirola.

Junto a lo que agregó: «Dicen que mala suerte en el amor, buena suerte en el trabajo😂 Parece que si jajaja».

Puro cariño con Mauricio Isla

A pesar de que todo terminó pésimo con Cabrera, la anterior relación con Gala Caldirola es todo lo contrario, ya que desde un principio Mauricio Isla no ha dudado en salir a defenderla y asegurar que se llevan estupendo en especial por su retoña.

Es en este contexto que el Huaso subió un registro con sus dos pequeñas desde las vacaciones: «Tener una hija equivale a 10 hijos y tener dos hermosas hijas equivale a 20. Que Dios preserve a mis dos angelitos bellos. Las amo mucho».

Al poco tiempo su publicación ya tenía más 630 mil reproducciones y cientos de mensajes que los felicitaban por su gran rol como papá y una que también le escribió unas bellas palabras es su ex esposa Gala Caldirola.

«Y tener un papá como tú, equivale a tener 100! Gracias por todo el amor que eres capaz de entregarles! Ayer, hoy y siempre» le escribió la española a su ex pareja en el posteo que de inemdiato recibió reacciones del público.