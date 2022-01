Tía Yoli vuelve con duras predicciones para el 2022 En una nueva transmisión en vivo, Yolanda Sultana se lanzó con una predicción relacionada con el aumento de casos del Covid-19 en Chile.

Desde principios de diciembre que Yolanda Sultana comenzó con las transmisiones en vivo para hacer sus predicciones de lo que se viene para este año. Y ya llegado el 2022, la tarotista nuevamente se lanzó unos vaticinios.

Pero al parecer la cosa no se viene para nada fácil, ya que la Tía Yoli aseguró que Chilito tendrá graves complicaciones producto del Covid-19. Esto a raíz de la llegada de la variante Omicrón y el alza de casos que según ella es para preocuparse.

«Vamos a ir a la playa, vamos a viajar, lo vamos a pasar excelente, pero en marzo cuídense mucho» comenzó señalando Sultana antes de saltar con sus poco favorables vaticinios.

Pues resulta que la tarotista aseguró que «desgraciadamente, a mí no me están haciendo caso. Me duele, porque tanta gente va a morir ahora».

Junto con agregar: «¿por qué lo digo así? Porque la gente no es obediente. El Covid subió sus cifras y desgraciadamente vamos a perder mucha gente».

«Yo dije que la cosa se iba a ver mala en marzo y este virus que está llegando ahora es un resfriado. Dolores al estómago a la cabeza… y ya, ir a comprar el ataúd porque esto no tiene remedio» indicó Yolanda Sultana.

Finalmente señaló que «parece que la gente no tiene miedo de perder la vida».

Otras predicciones de la Tía Yoli

A solo días de que llegara el 2022, Sultana se mandó un nuevo live, donde habló de lo que representaba este año.

«El 2022 va a ser un año de cambio, de beneficio y también de experiencia. El 22 es el signo del maestro, de las cosas que se deben cambiar, de pedir que realmente se reflexione y medite en muchos aspectos» comenzó la Tía Yoli.

Además de agregar que: «el año 2022 es el año del tigre, pero del agua. Ojalá que nos traiga agua, porque es un año muy cambiante para el mundo entero. La NASA tiene que hablar, tiene que decir lo que sabe, porque el mundo entero no puede quedar sin saber las cosas que no están ocurriendo».