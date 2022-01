Gala Caldirola con todo contra Oriana Marzoli y Aylén Milla: «Supérenme»

Han pasado varios años desde que Gala Caldirola, Oriana Marzoli y Aylén Milla se hicieron conocidas en nuestro país gracias a su participación en reality shows. Claramente nunca hubo buena onda entre las chiquillas, quienes siempre se agarraban por algún hombre.

Y aunque muchos ya pensaban que las peleas habían quedado atrás, al parecer algunas no quieren superar los conflictos que protagonizaron hace años.

Tal es el caso de Oriana Marzoli y Aylén Milla, quienes recientemente grabaron un video en el que hablaban de sus ex compañeros de encierro, entre los que se encuentra Gala Caldirola. La cosa es que el video no fue muy en buena onda, especialmente por parte de Oriana, quien no dudó en reírse de la nueva vida de la española.

Gala Caldirola no dudó en responder

Parte del video fue publicado por la cuenta @realityculiao, lo que generó la molestia de Gala Caldirola quién se aburrió de la mala onda de Oriana y Aylén y les mandó unas duras palabras por medio de la publicación.

«Supérenme mujeres dementes. Pasaron 7 años, fui mamá, construí una carrera estable, conocí personas maravillosas, viajé, viví en 3 países diferentes. Qué hicieron ustedes aparte de ver el reality repetido mil veces y conspirar en contra de mí», escribió furiosa la española.

Ante el comentario de la ex de Mauricio Isla, Aylén Milla decidió enviarle un recado por medio de la misma publicación. «Gala te acabo de mandar un privado y repito lo mismo acá. En el video yo en ningún momento digo ni expreso nada negativo en contra tuyo», inició la argentina.

«Solo cuento como algo positivo que hayamos hecho las paces y enseño los mensajes como un buen mensaje por parte mía y por parte tuya. Entonces no encuentro lo negativo», agregó Milla.

«No tengo nada que superar, ya está todo hablado. A saber separar las cosas en todo caso, que yo, Aylén no tengo nada en contra tuyo ni de nadie. Bastante tiempo pasó y no guardo rencor ni nada», le escribió Aylén a Gala Caldirola.