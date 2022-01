Chile contra Argentina: ¿Dónde, cómo y cuando puedo ver el partido?

Este jueves, La Roja jugará de local contra Argentina en el Estadio Zorros del Desierto a las 21:15 horas; el encuentro corresponde a la jornada 15 de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar que se desarrollará este año.

En estos momentos la selección se encuentra en la sexta posición en la tabla de posiciones; un puesto que no le beneficia ya que estaría afuera de la posibilidad de ir al torneo internacional; sin embargo, Chile se encuentra a solo un punto de diferencia con la cuarta posición (Colombia), lugar en que da la posibilidad de clasificarse directamente a la copa del mundo.

En teoría, la decisión de jugar en la ciudad del norte de nuestro país, es porque al equipo albiceleste tiene mayor dificultad de jugar un encuentro en un terreno con demasiada altura; asimismo, la estrategia está diseñada para que el plantel chileno se pueda adaptar con mayor facilidad cuando juegue en La Paz contra Bolivia.

Hay que considerar que para el encuentro con los trasandinos, su DT, Lionel Scaloni, decidió no convocar al astro argentino y el capitán de dicha selección, hablamos de Messi, luego de un acuerdo establecido con el club del jugador, el París Saint-Germain (PSG).

Aunque, el conjunto nacional también tendrá bajas importantes; la selección no podrá contar con Mauricio Isla, Jean Meneses y Francisco Sierralta.

¿Dónde ver el partido de Chile vs Argentina?

Los hinchas que no podrán asistir al encuentro en Calama podrán disfrutar el espectáculo por las pantallas de Chilevisión y TNT Sports; y para las personas que no tienen contratado el cable o no tienen televisor, también hay opción de verlo a través de streaming, puesto que, ADN TV y Redgol transmitirán el partido por sus señales online de forma gratuita.

Asimismo, recordarles a las personas que tienen contrato Estadio TNT Sports, también tendrán la oportunidad de disfrutar el encuentro.