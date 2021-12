«¿Quién es la máscara?»: Identidad de Choripán sorprende a fanáticos Los investigadores no pudieron averiguar la identidad del participante hasta que se quitó la máscara, dejando a todos boquiabiertos.

Ayer en la noche, los fanáticos de ¿Quién en la máscara? quedaron boquiabiertos. Todo, después de que se diera a conocer la identidad del último eliminado del reality de televisión.

Como en cada capítulo del show de Chilevisión, los distintos enmascarados se presentan uno a uno, entregando pistas para que los «investigadores» averigüen su identidad. En el capítulo pasado, según reporta La Cuarta, los que se enfrentaron en un duelo de eliminación fueron «Tiburón» y «Choripán».

Luego de que ambos mostraran sus aptitudes, Cristián Riquelme, Maca Pizarro, Cristián Sánchez y Millaray Viera decidieron eliminar a Choripán. Este debió quitarse la aparatosa máscara y revelar su identidad.

Sin embargo, los jueces ni se acercaron a adivinar el nombre de quien estaba atrás del disfraz. Nombres como Nacho Pop, Rodrigo Herrera, Rafa Olarra y Carlos Caszely volaron por el aire, pero ninguno fue acertado.

Finalmente, tras quitarse el corpóreo, se reveló la sorprendente realidad. Se trataba de nada más ni nada menos que Mauricio Pinilla, querido ex jugador de Universidad de Chile y la selección chilena.

Maca Pizarra gritó que «no lo podía creer», al ver el rostro del actual comentarista deportivo. El futbolista encaró a los p0anelistas por no haber podido adivinar quien era a pesar de todas las pistas que entregó.

Eliminaciones que siguen sorprendiendo

Y precisamente fue Choripán (antes de que revelara su identidad) el responsable de que en el capítulo pasado de ¿Quién es la máscara? se revelara la identidad de «Helada».

Luego de que los investigadores del reality de Chilevisión decidiera salvar a a Boca para que siguiera en el programa; Cangrejo eliminó a Helada. Tras esto fue necesario de que la participante se quitara la máscara: era la misma Javiera Acevedo.

«Tenía crisis de pánico, angustia, me quería morir» comenzó señalando sobre su actuación con el disfraz. «Pero después cuando vi las luces y todo el show, me prendí. Una locura todo esto, muy freak. Quiero verme, dentro me siento como un mono haciendo todo mal. La verdad es que fue una experiencia maravillosa» concluyó.