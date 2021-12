Leo Méndez Jr responde sin filtro a clínica por procedimiento estético Luego de que la clínica a la que funó por una bichectomía negara las acusaciones, Leo Méndez Jr no dudó en responderles con todo.

Durante los últimos días Leo Méndez Jr se ha visto envuelto en una polémica de aquellas; esto luego de que el chiquillo denunciara en redes sociales a una clínica estética nacional por los malos resultados que tuvo al realizarse una bichectomía con ellos en marzo del 2020.

En un extenso texto, el retoño del DJ Méndez contó cómo fue el proceso y las supuestas negligencias que habrían cometido, las cuales lo dejaron con secuelas hasta el día de hoy; e incluso realizando nuevas intervenciones para intentar arreglar su rostro.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que pronto la propia clínica salió a defenderse en sus propia cuenta de Instagram, donde afirmaron que estaban siendo víctimas de un «ataque artero e injurioso» y que Leo nunca se acercó a ellos.

«Hay otros antecedentes de la ficha clínica del señor Méndez que nos permiten asegurar que no se cumplió con los cuidados post operatorios… Negamos rotundamente la existencia de algún tipo de negligencia médica, de abandono de paciente o de efectos secundarios tardíos» es parte de lo que indicaron en un comunicado.

Leo Méndez Jr no se quedó callado

Y aunque todo parecía que terminaba ahí, la polémica está lejos de terminar, ya que nuevamente Leo recurrió a Instagram para descargarse y refutar todos los puntos de la clínica en una serie de fotos.

Último post que subo acerca de esto respondiendo como si fuese pelea de cabros chicos. Respuesta a las 7 declaraciones que subió la Clínica @newlineclinicaestetica:

«Punto uno. Me llamo Leo, no Leopoldo.

Punto dos. Canje o no, favor o no, pago o no, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, incluso, siendo canje debería salir a la perfección. Siendo que se trata de alguien que promocionará el tratamiento y la clínica. Para el beneficio de la clínica.

Punto tres. Tengo testigos de amigos y familia, videos, pruebas de que seguí al pie de la letra TODAS las indicaciones de cuidado del doctor que me escribía por whatsapp. En las fotos que le enviaba se ve claramente que lo llevaba puesto, solo me quitaba la faja facial para mostrarle como lucía mi cara en ese momento para que el Doctor pudiera verlo bien. Lógico.

Punto cuatro. Mi historial médico que se lo envíe al doctor por whatsapp antes de la cirugía esta perfecto, de lo contrario, no me hubiesen realizado la Bichectomía. Según las reglas de esa clínica».

Hasta amenazó con demanda

«Punto cinco. El doctor, la clínica me dijeron por escrito, cómo pueden ver en el chat y en persona que todo iba a volver a la normalidad. Que síntomas ni secuelas quedarán. Puede que la parálisis no tenga nada que ver.

Aun no se sabe, estoy a la espera de investigaciones junto con la clínica de aquí. Mis pulsaciones de DOLOR aún siguen, todos los días, dolores de cabeza que se centran en el lado izquierdo con pulsaciones desde el cachete parecen MIGRAÑA. Me tocó el músculo del cachete izquierdo y me duele. ¿Me dirán que eso no es en base a la bichectomía?

Punto seis. Mi caso fue horrendo. Puede que a pocos les pueda pasar pero NO es NORMAL. No puede ser que una clínica ‘seria’ se trate de lavar las manos de esa manera. Esto no es aceptable. Todo el rato que me sentía asustado y preocupado por cómo iba evolucionando. SIEMPRE le escribía al doctor y tengo más pantallazos.

Ahora, 22 meses después y afuera del país, obvio que voy a consultar con clínicas de aquí. ¿De que me sirve a mi comunicarme con el Doctor que me calmaba diciendo que era ‘normal todo? Los siguientes pasos los veré con un abogado», remató Leo Méndez