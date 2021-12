Leo Méndez Jr denuncia que clínica lo dejó con secuelas tras tras arreglín En sus redes sociales Leo Méndez Jr preocupó a sus seguidores al mostrar unas postales con su rostro morado y ahora explicó las razones.

Este domingo Leo Méndez Jr preocupó a sus seguidores al publicar en Instagram una fotografía en la que se le puede ver con el rostro hinchado y un ojo morado. El chiquillo no dio muchos detalles de lo que había ocurrido, solo que pronto explicaría lo ocurrido.

«Esta tarde subiré fotos con explicación sobre qué me pasó los últimos dos días en Chile, la última vez que estuve ahí, más el responsable de esto» señaló en su momento el influencer; quien además aseguró que no había contado la verdad en un principio sobre lo que ocurrió con él.

Pero finalmente Leo decidió dejar atrás todas las especulaciones y dejar atrás la idea de que sufrió una golpiza, sino que ocupó sus redes para funar a una clínica que le realizó mal un procedimiento estético.

La funa de Leo Méndez Jr

Por medio de un extenso texto en Instagram, el chiquillo relató el mal momento que vivió en 2020 tras la cirugía. «El 27 de marzo del 2020 al comienzo de la pandemia en Chile, estaba por viajar de vuelta a Suecia luego de haber participado en un programa del 13 cuando me decidí someter a una bichectomía…» comenzó escribiendo.

«Al momento de la bichectomía a pesar de la anestesia, sentía al momento que escarbaba, que me tiraba algo que me dolía. Algo que no se sentía bien y se lo comentaba a mi amigo. El mismo día de la bichectomía por la tarde, se me empezó a hinchar como una pelota en mi cachete izquierdo» agregó Leo Méndez Jr.

«Tercer día, ojo morado e hinchado, no podía abrirlo todo rojo, muchos coágulos de sangre por dentro» señaló, dando a conocer que la cirugía lo dejó lleno de moretones e incluso con otras secuelas a más de un año de realizársela.

Para cerrar, Leo Méndez Jr indicó que «1 año con 10 meses después, hace dos semanas por primera vez, se me paraliza el lado izquierdo de la cara por menos de un minuto, cosa de segundos… No dije nada para no perjudicar a los que trabajan en la clínica, pero ahora quien salió perjudicado soy yo».