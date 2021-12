Clínica responde con todo a Leo Méndez Jr tras funa por intervención Luego de que Leo Méndez hiciera una dura acusación en contra de una clínica por una intervención que le dejó secuelas, ellos respondieron.

Recientemente te contamos que Leo Méndez Jr está metido en una polémica de aquellas; esto luego de que el chiquillo acusara a una clínica estética de supuestamente dejarlo con secuelas un año después de haberse sometido a una bichectomía.

A través de su cuenta de Instagram, el retoño de DJ Méndez compartió una serie de postales en las que se puede ver con el rostro morado e hinchado. Además de un extenso texto en el que cuenta las dificultades que se enfrentó tras la intervención.

«Tercer día, ojo morado e hinchado, no podía abrirlo todo rojo, muchos coágulos de sangre por dentro» es parte de lo que escribió. Además de señalar que»1 año con 10 meses después, hace dos semanas por primera vez, se me paraliza el lado izquierdo de la cara por menos de un minuto, cosa de segundos… No dije nada para no perjudicar a los que trabajan en la clínica, pero ahora quien salió perjudicado soy yo».

La clínica le responde a Leo Méndez Jr

Tras la amplia viralización de la compleja denuncia, desde la Clínica Estética New Line no dudaron en responder a las acusaciones de Leo.

«Durante el mes de marzo de 2020, el señor Méndez se contactó con nuestra clínica a fin de solicitarnos un canje por la realización de una Bichectomía, la cual fue realizada en las instalaciones de nuestra clínica, que cuenta con todas las autorizaciones requeridas, entregadas por el SEREMI de Salud» comenzaron señalando en un comunicado.

Tras esto, pasaron a explicar de qué se trata la intervención a la que fue sometida Leo; junto con las indicaciones para el hogar. Las que son «tratamiento analgésico antiinflamatorio, antibiótico, colutorio bucal, uso estricto de faja mentonera, aplicación de frío local; no realizar esfuerzo o actividad física durante 1 semana, no fumar, ni beber alcohol, no utilización de drogas, dieta blanda; no realizar gárgaras ni buches, realizar masaje suave con gel de arnika».

Posteriormente explican que Méndez Jr no habría cumplido con las indicaciones que le entregaron en la clínica; ya que «hasta el momento del control no había utilizado faja mentonera la que le fue proporcionada en el momento por la clínica, siendo un elemento fundamental para evitar posibles complicaciones».

«Dicho esto, existió una complicación mediata que es parte de situaciones que se pueden presentar dentro de una cirugía por mínima que esta sea, la situación se controló, y se realizó el respectivo seguimiento» afirman.

Secuelas después de un año

Luego de la larga explicación, desde la clínica afirman que; «Un efecto adverso como los citados por el señor Méndez (Parálisis Facial) se observan de manera mediata después del procedimiento, siendo imposibles que se observen 20 meses después de realizado el procedimiento».

Finalmente y tras lamentar la situación por la que pasa Leo Méndez Jr; la clínica negó «rotundamente la existencia de algún tipo de negligencia médica, de abandono del paciente o de efectos secundarios tardíos».

Es más, indicaron que «nunca ha intentado ponerse en contacto con nuestra clínica para darnos a conocer algún problema o malestar, por lo que nos llama poderosamente la atención la Publicación Difamatoria e injuriosa que realizó a través de sus redes Sociales».