Naya Fácil estrenó su primer auto: Ya le pusieron un parte Hace poquito Naya Fácil mostró que finalmente se pudo comprar su primer auto al que incluso le puso nombre, pero a las horas se fue multada.

No cabe que este año ha sido uno que le ha traído más oportunidades a Naya Fácil, ya que hemos visto hacer de todo a la chiquilla, pues no solo debutó en la actuación con una webserie, sino que incluso decidió enchularse completamente para quedar regia de pies a cabeza.

Pero para cerrar con broche de oro este 2021, la polémica influencer le mostró a sus seguidores el manso regalito que se hizo para su cumpleaños. La cosa es que a través de Instagram publicó varios registros de su primer autito.

«Mi auto no es nada lujoso, ya que será el primero que tendré y con el que aprenderé a manejar. Si le paso a dar un topón, como aprendiz, no me dolerá tanto como si fuera uno lujoso. Este auto me enseñará muchas cosas» comenzó escribiendo Naya Fácil sobre su tocomocho.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla aseguró que «Voy a celebrar mi primer auto de toda la vida y se vienen muchos».

Pero no todo ha sido alegría para Naya Fácil, ya que al poco tiempo de estrenar oficialmente a ‘Facilín’, nombre que le puso a su vehículo, la chiquilla publicó una historia mostrando que ya le habían puesto su primer parte, pero sin revelar el por qué.

«Chiquillos, me sacaron parte. Mi primer parte eeh» escribió para acompañar una foto en la que se podía ver una patrulla de Carabineros frente a ella.

El mensaje de Naya Fácil a su mamá

De todas formas, la joven tiene un lado más serio y así lo demostró este domingo, luego de que a través de sus historias le dedicara un sentido mensaje a su mamá, con quien no habla hace largo tiempo y a quien quiso saludar por su cumpleaños.

«Perdón por nunca ser lo que querías que fuera, sé que siempre me diste lo mejor de lo que pudiste, todo lo que hiciste, lo hiciste por mí, pero jamás me aceptaste por buscar mi felicidad» escribió Naya Fácil.

Junto a lo que agregó: «Me da tanta pena que jamás hayamos tenido confianza para contarnos cosas, espero algún día volvamos a hablar y te des la oportunidad de aceptarme con la vida que llevo y si no es así, perdón por haberte decepcionado, pero mi felicidad siempre va a estar primero que tus opiniones».