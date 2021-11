Yasna Provoste tras derrota: «Hicimos todos lo que estaba en nuestras manos» Tras confirmarse la derrota de Yasna Provoste, la candidata de la Democracia Cristiana (DC) salió a referirse a los ganadores de la elección.

Ya avanzado el conteo de votos por las Elecciones Presidenciales, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, salió a reconocer su derrota, además de referirse a Gabriel Boric y José Antonio Kast, quienes pasaron a segunda vuelta.

Desde Vallenar, la senadora DC entregó una declaración a la prensa, donde primero agradeció a todos quienes se desplegaron a lo largo del país por su campaña, consigna ADN.

Las palabras de Yasna Provoste

“Hicimos todos lo que estaba en nuestras manos poder hacer”, expresó Provoste. Junto a lo anterior, la abanderada lamentó que “la centroizquierda en el día de hoy no va a estar en segunda vuelta”.

“Es doloroso para un proyecto político como el nuestro; que siempre ha pensado en cómo somos capaces de tener una alternativa a un modelo neoliberal”; afirmó.

“Lo que nosotros tenemos muy claro (…) ese espíritu totalitario; fascista es lo que representa la candidatura de José Antonio Kast. Nosotros jamás podríamos tener una posición neutra respecto de lo que esto significa para el país, no queremos que se repitan esos errores y esos dolores”, argumentó.

Por eso dijo que “tampoco queremos repetir lo que ocurrió el año 2017 en la segunda vuelta de Alejandro Guillier, y quienes el día de hoy representan una opción de estar en esta segunda vuelta guardaron largo silencio, permitieron la llega de Sebastián Piñera a este Gobierno, nosotros no vamos a repetir eso”.

El avance de Kast

“Nos parece que hoy día no podemos dejar de manifestar en que nuestra voluntad no puede ser nunca una voluntad neutra, de no permitir el avance del fascismo que representa José Antonio Kast, pero también en esperar el que la intervención de Gabriel, a quien lo he felicitado, creo que va a ser muy importante en las próximas horas”, enfatizó.

En ese sentido, declaró que “nosotros vamos a seguir en ese proyecto de centro izquierda, seremos oposición, pero claramente no nos da lo mismo quién gobierne en el próximo período”.

“Uno no es dueña de las votaciones (…) es una decisión que finalmente toma cada persona, hoy día en mi calidad de candidata de centroizquierda uno no puede tener actitudes neutras respecto de este proceso, nosotros vamos a esperar cuáles serán las intervenciones en las últimas horas de Gabriel, esperando que pueda tener un discurso convocante”, sentenció.