Estos son los memes que ha dejado el tenso conteo de votos

Ya con el 76,71% de las mesas escrutadas, se puede dar por seguro que Gabriel Boric y José Antonio Kast son los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, siguiendo con las predicciones que habían hecho las últimas encuestas.

Pero un resultado que sorprendió a los electores es el de Franco Parisi, quien actualmente se encuentra en tercer lugar, con el 13,24%, ayudado principalmente por la zona norte de nuestro país; donde el candidato virtual se llevó en varias regiones el primer lugar.

Con una gran participación ciudadana, estas Elecciones Presidenciales han sido bastante tensas, especialmente el conteo de votos. Así que muchos prefirieron pasar el tiempo con memes y reacciones a los inesperados resultados de esta jornada.

#Elecciones2021CL Parisi, un candidato que no participó en los debates, no hizo campaña, que no tiene programa, no votó e inventa wea para no venir a Chile, quedó tercero. pic.twitter.com/hyJOkX1tHA

— Pachi (@lokillapachy) November 22, 2021