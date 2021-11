¡¿Qué!? Fanny Cuevas subió romántica fotito con ex al que acusó de ser infiel Luego de que lanzara duras acusaciones en contra de su ex pololo, ahora Fanny Cuevas compartió una postal en la que aparece junto a él.

Tal como te hemos comentado, Fanny Cuevas es más que activa en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 300 mil seguidores, a los que encanta con sus coquetas postales, además de mostrar los viajes que realiza a distintos lugares del mundo.

La cosa no fue muy diferente ahora, ya que la chiquilla se tomó unos días de descanso en la playa, donde se ha lucido con varias fotitos mostrándose en bikini e incluso posando desde un jacuzzi para gracia de todos sus fanáticos.

Pero lo que llamó la atención en esta oportunidad no fue su figura ni el lugar donde estaba, sino que la compañía con la que andaba Fanny; pues se trata de ni más ni menos que su ex pololo y con quien no terminó para nada bien su relación.

Resulta que a través de sus historias, la ex chica reality partió compartiendo una misteriosa postal en la aparecía haciendo un brindis con una misteriosa persona, junto a lo que solo escribió «Te amo». Pero la confirmación llegó al poco rato al compartir un registro donde se veían sus piernas y al susodicho sujeto frente a ella.

El drama amoroso de Fanny Cuevas

Hay que recordar que a fines de septiembre pasado, Fanny compartió una historia en Instagram, donde no solo confirmó el quiebre con su ex pareja, sino que además hizo una serie de acusaciones en su contra.

«Ayer mi ex se acostó con esta mina. Quiero dejar en claro que me manda mensajes todos los días» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Fanny Cuevas agregó: «(El tipo) me robó 2 millones de pesos y me maltrato física y psicológicamente. ¡Por favor déjame en paz! Gástate mi plata y sigue con tu vida, que no me estén molestando». Y finalmente lanzó que «¡Cómo la gente puede ser tan mala! ¡Tan malagradecido! Púdrete por siempre mantenido».