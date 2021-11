Luis Gnecco y su nuevo trabajo como Uber: «Me parece un acto luminosísimo» Tras las complejas acusaciones de violencia intrafamiliar en su contra, Luis Gnecco ahora se desempeña como chofer de Uber.

Hace ya cinco meses Luis Gnecco fue acusado de violencia familiar por parte de su ex esposa. Esta situación le trajo una serie de consecuencias al actor; ya que se quedó fuera de varios proyectos que tenía contemplado, además de que se retiraron las publicidades que protagonizaba.

Luego de que se diera a conocer que la investigación en su contra había sido suspendida, el actor había estado desaparecido del mapa; pero recientemente reapareció en una entrevista con el diario La Segunda, donde revela que se dedica a conducir como chófer en Uber por su «retiro semivoluntario» y que se encuentra orgulloso.

«No tengo ni una vergüenza de hacer esto, me parece un acto luminosísimo. Ser chofer de Uber me ha vuelto a la vida» comentó Gnecco en conversación con el diario. Junto con agregar que «necesitaba generar ‘lucas’ y ha sido uno de los actos más felices de mi vida».

De acuerdo a lo que comentó el intérprete nacional, trabajar como Uber le da «esa maravillosa sensación de volver a trabajar, eso de apagar la ‘app’ a las tres de la mañana y venirme para la casa con el trabajo en el cuerpo».

«Me quitaron la posibilidad de actuar, me quitaron parte de mí. En el auto, lo que hago es volver a ser yo» afirmó Luis Gnecco durante la entrevista.

El mea culpa de Luis Gnecco

Por otro lado, el actor se refirió a la grave denuncia de violencia intrafamiliar de junio pasado. «Cometí una gran equivocación. Me descontrolé. Me abandoné y cometí un acto de agresión hacia mi ex pareja».

Además Gnecco señaló que «les causé dolor a ella y a mis hijos (…); traicioné lealtades, traicioné todo mi círculo de afectos».

Posteriormente el intérprete de Pablo Neruda se refirió a su participación en la campaña de Ignacio Briones, quien perdió en la primaria de Chile Vamos. «Respeto los deseos de cambios de sociedad que tiene la gente, pero soy muy pesimista respecto del futuro del país».

«Cuando salió este juicio público, decidí alejarme. Pasa que siempre he querido ser ministro de Hacienda. No entiendo ni raja, pero me parece alucinante» cerró Gnecco.