¡Se confirma el quiebre amoroso! Una de las parejas más controversiales del espectáculo llega a su fin: «Roces y cosas así»

Tras varias semanas de rumores, finalmente se confirmó el fin de la relación entre Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel, una de las parejas más comentadas del espectáculo.
La noticia salió a la luz tras anunciarse el ingreso del exchico reality al nuevo programa de Mega, «Volverías con tu ex 2», donde compartirá encierro con Sofía Latorre.
En conversación con Mega, Raimundo abordo por primera vez el término de su relación con Faloon y reconoció que atraviesa un momento difícil. «Estoy en el duelo del amor», confesó.
El exintegrante de «Ganar o servir» explicó que fue un momento complejo y que aún está procesando lo ocurrido. “Ha sido un proceso fome, que tengo que vivir; no sé tampoco lo que puede pasar”, comentó.
“Nadie creía en mi relación con Faloon y ya llevábamos casi un año y medio juntos. En el último tiempo empezaron un poco más de roces y cosas así, pero siempre nos respetamos, siempre sin ninguna duda y sin ningún tercero”, continuó.
Pese al término, Raimundo dejó claro que mantiene un gran cariño por la modelo. “El amor existe, el cariño también. Dudo que algún día ella termine en mala conmigo, por cómo nos complementamos y por todas las cosas que vivimos”, agregó.
Las especulaciones sobre un posible distanciamiento comenzaron en marzo, cuando ambos dejaron de seguirse en Instagram. Más adelante, participaron juntos en «Fiebre de Baile», aunque trascendió que los ensayos no estuvieron exentos de tensión.
Cabe recordar que Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel iniciaron su romance en el reality «Ganar o Servir». Después continuaron juntos en «Palabra de Honor» y más tarde compartieron pantalla en el programa de baile de Chilevisión.
