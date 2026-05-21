Locamente enamorados: Conoce cuáles son los países donde las personas se sienten más amadas, según reconocido estudio

Según el más reciente estudio “Satisfacción Amorosa 2026” de Ipsos, la mayoría de las personas en América Latina asegura sentirse satisfecha con su vida amorosa. El sondeo reveló que un 77% de los encuestados afirma sentirse amado, cifra que se ha mantenido estable desde 2023.

La encuesta fue aplicada a cerca de 24 mil personas en 29 países y dejó en evidencia importantes diferencias entre distintas regiones del mundo. Colombia lideró el ranking de los países donde las personas se sienten más amadas, con un 87%, seguido por México e Indonesia, ambos con un 86%.

En el otro extremo aparecen Corea del Sur, con un 37%, e Italia, con apenas un 29%, siendo los países donde las personas declararon sentirse menos amadas.

Sin embargo, el estudio también mostró una importante diferencia entre la satisfacción amorosa y la vida sexual. Aunque los niveles de amor y estabilidad de pareja son altos, la satisfacción con la vida sexual alcanza solo un 60% a nivel global. Uno de los factores que influye en esta percepción es el estado civil, ya que las personas casadas reportan mayores niveles de satisfacción.

¿En qué lugar se encuentra Chile en la encuesta de Satisfacción Amorosa 2026?

Según la encuesta de Ipsos, un 81% de la personas en Chile confiesan que se sienten amadas, una cifra que está por arriba del promedio a nivel global.

De igual forma, se afirmó que más de la mitad de las personas encuestadas en el territorio afirma estar satisfecha con su vida romántica y sexual. Siendo esta mayor que el promedio mundial, pero más baja que el año pasado.

Por otro lado, director de estudios en Ipsos Chile, Sebastián Pinto, señaló que «realizando un análisis de lo que pasa en Chile, el ‘sentirse amado’ muestra una caída principalmente en los Baby Boomer y Gen X mostrando descensos importantes de 16 y 10 puntos respectivamente», según EHA.

Además, agregó que «para el caso de la satisfacción en la ‘vida romántica y sexual’ la baja es transversal, marcada más fuertemente por los Baby Boomer». Que son los nacidos entre 1946 a 1964.

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