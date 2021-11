Naya Fácil confirma su regreso a Chilito con especial reflexión Por medio de sus redes sociales, Naya Fácil compartió un sentido mensaje con el que anuncia que vuelve al país tras viajar a operarse.

Fue a principios de octubre que Naya Fácil sorprendió a todos sus seguidores al dar a conocer que había dejado nuestro país y que llevaba un tiempo viviendo en un hotel de Colombia. La chiquilla no dijo a qué había partido, solo que no sabía cuando iba a volver.

Al final la polémica influencer reconoció que fue al país cafetero para someterse a ni más ni menos que siete cirugías para enchularse entera. Es en este contexto que en los últimos días ha publicado una serie de postales en las que muestra cómo va el cambio de su físico.

Y ahora Naya Fácil hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde aparte de mostrar los resultados nuevamente, confirmó que finalmente este martes en la madrugada volvió a nuestro país. Anuncio que acompañó con una honesta reflexión.

Las palabras de Naya Fácil

«Estoy muy feliz. A pesar de que yo me he mandado una y mil cagadas, la gente sigue conmigo. Y yo creo que ya basta de tener a la gente viendo cosas malas de mí» comenzó señalando la chiquilla en la transmisión.

Siguiendo por esta línea, Naya recordó los momentos difíciles que ha vivido. «He tenido que aprender muchísimo. Me costó sí, me costó caídas de escaleras, me costó robos, me costó violaciones, me costó peleas, me costó balazos, me costó insultos, me costó perder mis cuentas».

«Quiero que vean otra Naya (Fácil). Quiero aprender a cocinar, quiero aprender a hacer legumbres, hacer en vivos, los mismos que hacía cocida, hacerlos cocinando. Se acabó el drama en mi vida» agregó.

Junto con esto, reconoció que «tengo mi casa, tengo mis cosas, aparte me ven niños pequeños. Niñitas de doce años me dicen ‘voy a seguir tus pasos, eres preciosa (…) quiero ser una mejor persona, aparte tengo un público de todas las edades que me siguen y quiero que se sientan orgullosos de mí».

«Tuve que pasar todo eso para caer del cielo a la tierra y decir ‘ya aterriza un poco en tu vida, podí lograr más cosas’. Me costó, pero yo aprendí» cerró Naya Fácil.