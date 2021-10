Naya Fácil mostró cómo quedó su físico tras varias cirugías A través de sus redes sociales, Naya Fácil compartió que se hizo varios arreglines en el cuerpo y cómo van los resultados.

Hace unos días Naya Fácil sorprendió al anunciar que había partido a Chilito con dirección a Colombia. Pese a que el viaje era por trabajo, la chiquilla aseguró que no tiene fecha para volver a nuestro país y de hacerlo no sería muy lueguito.

Eso si, este sorpresivo viaje no fue por lo único que hizo noticia, ya que ahora le contó a todos sus seguidores que había aprovechado el viaje al país cafetero para someterse a una serie de cirugías estéticas que dejaron sin palabras a su público.

«Estoy ansiosa por deshincharse y ver cómo quedó mi pera» señaló Naya en una de las historias que compartió a través de su cuenta de Instagram en las que se le puede ver con una notoria venda en la cabeza, luego de aumentarse la quijada.

Siguiendo por esta línea, la polémica influencer habló sobre el post-operatorio, afirmando que «Tengo que estar tranquila con los movimientos y todo eso ahí vamos de a poquito avanzando con mi recuperación».

En otras de las postales se puede ver que Naya comentó sobre los retoques que se hizo, afirmando que incluyen varias partes de su figura como brazos, piernas, espalda, abdomen, papada y mentón. Pero esto no es todo, sino que además es con transferencia a los glúteos.

El viaje de Naya Fácil

Fue el viernes de la semana pasada que Naya Fácil impactó a sus seguidores al contar que llevaba un tiempo viviendo en un hotel de Barranquilla, Colombia, pero que de todas formas esperaba establecerse pronto allí.

«Hace mucho calor acá, es muy curioso porque está nublado. Deben estar rondando los 30 grados, según ‘Naya Meteoróloga» contó Naya Fácil sobre su experiencia en el extranjero.

Tras esto se refirió a si ya tenía fecha para volver a nuestro país. «Sabes que ya me adapté a Colombia de verdad. Se me olvidó cómo era Chile (…) No, mentira jajaja. Algún día volveré allá. Ahí les estaré comentando algunas cosas que les iré contando a su debido momento».

Finalmente Naya contó cómo es que la habían recibido los colombianos. «Bueno, las cosas hay que asumirlas como son, las chilenas somos buenas onda. Acá son super regias, pongamos a la altura de las mujeres colombianas. Nacen lindas y son súper amables. Es lo que nos tocó chiquillos».