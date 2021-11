Coté López llama a asistir a Marcha por los Niños: «No esperemos a que nos suceda algo» En una emotiva publicación en Instagram, Coté López le pidió a todos sus seguidores difundir la Marcha por los Niños de este domingo.

Desde que comenzó a realizarse la ‘Marcha por los Niños’, a raíz de los terribles asesinatos de los pequeños Itan, Tamara y Tomasito. Coté López ha asistido a varias de ellas, además de compartir con sus seguidores la información para que asista la mayor cantidad de gente posible.

Pero a raíz de la poca difusión que recibe por parte de la prensa, la influencer decidió publicar en su cuenta de Instagram un extenso mensaje haciendo un fuerte llamado a sus seguidores para que asistan, contando cómo ha sido su experiencia.

«No sé cómo comenzar a escribir porque de verdad me gustaría que lo leyeran y q no se quedaran en la primera frase. No olvidaré algo que me dijo un día Raúl, el papá de Tami: ‘si esto no nos hubiera pasado yo tampoco estaría en las marchas, por eso entiendo a la gente que no va’. Me pareció tan verdadero, fue honestidad pura» comenzó escribiendo López para acompañar una postal donde aparece abrazando a la mamá de Tamara.

Siguiendo por esta línea, la rubia agregó que «la intención de este post es que no esperemos a que nos suceda algo así para luchar por nuestros niños. Las marchas son realmente muy tranquilas, repletas de niños felices con globos y juguetes, pero también repletas de padres, hermanos, primos… buscando justicia por sus niños que ya no están. Y ahí te das cuenta que algo que uno ve tan lejano, la verdad es que pasa y pasa muy seguido».

La experiencia de Coté López en la Marcha

Por otro lado Coté relató que ya había conversado con la mamá de la pequeña Tamara, pero que «nunca fui capaz en las marchas anteriores de saludarla, no podía, sentía que no podria contenerme y me parecía que no podía llorar cuándo es ella quien estaba sintiendo el peor dolor que alguien podría sentir…».

«Lloramos durante mucho y en mi interior mientras sentía que ella desvanecía del dolor yo solo pensaba: necesito quitarle un poco de dolor, estando ahí conocí a Scarlett mamá de Itan, también al padre de Amanda, y muchísimos otros padres que perdieron sus hijos en circunstancias injustas y horribles».

«Lo único que les queda a estos padres es luchar por la ley Tamara, una ley que protegerá a todos nuestros niños de abusos, asesinatos, etc. Esta ley es en representación de todos los niños que no están porque TODOS son importantes!» escribió Coté López.

El llamado para sus seguidores

Finalmente, la esposa del Mago Jiménez le hizo un especial llamado a todos sus seguidores para que se reúnan en la Marcha por los Niños de este domingo en Plaza Italia, además de difundir la información para que más gente la conozca.

«Les quiero rogar que vayan este domingo 7 a las 15:00 desde el metro baquedano» siguió con su estremecedor mensaje Coté.

Junto con lo que agregó: «De verdad la gente no está pegada todos caminan muy separado, NUNCA ha habido ningún desmán, como he comentado antes no va ni la prensa. Van niños pequeñitos, van bebés en sus coches, van con perritos. Si van, lleven agua y un gorrito!».

Para cerrar su desesperado llamado pidió «a todas las personas que tienen muchos seguidores y a los que no también, (Todo es ayuda…) que compartan la marcha, y si se pueden dar unos minutos ojalá para explicarla porque la fotos las personas la pasarán de alto».