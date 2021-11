Daniela Aránguiz y su tatuaje dedicado a Jorge Valdivia: «No hay otro hombre en mi vida» Luego de mostrar que se tatuó el nombre de Jorge Valdivia, en una entrevista Daniela Aránguiz dio detalles de su especial decisión.

Hace algunos días Daniela Aránguiz dejó pa’ atrás a sus seguidores en Instagram, luego de que mostrara que se había hecho un tatuaje en el brazo dedicado a su esposo, el futbolista Jorge Valdivia, con su nombre escrito en cursiva y un corazón.

La chiquilla no había dado muchos detalles sobre el particular regalo de cumpleaños que le hizo al Mago; pero en conversación con Las Últimas Noticias, la ex panelista de ‘Maldita Moda’ contó por qué decidió marcarse la piel.

«Cuando lo vio pensó que era de mentira, que me lo había escrito con un lápiz. Pero después cachó que tenía un parche y que era en serio ¡Le encantó, no se lo esperaba! Es una demostración de amor» comenzó señalando Daniela Aránguiz.

Por otro lado, la chiquilla confesó que a diferencia del primer tatuaje que se hizo y que al final terminó borrando, duda que el de Jorge Valdivia tenga la misma suerte.

«Nunca me había hecho un tatuaje de otra persona, pero es que llevo 17 años con él. Para mí no hay otro hombre en mi vida. Sé que uno es esclavo de sus palabras, pero por lo menos lo que siento en el presente es que no me imagino con otra persona» señaló Daniela.

El especial detalle del tatuaje de Daniela Aránguiz

Uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores, es que el tatuaje tiene al final un corazón, el cual no fue solo una elección de diseño, sino que tiene relación con una parte muy importante de su relación.

Pues según contó Daniela: «Desde que empecé a pololear con Jorge (2004), él me ha regalado cosas con corazones: me manda a hacer tortas con forma de corazones, arreglos florales de corazones…».

«Si me regala una pulsera, cadena o collar, siempre viene con un corazón, me regaló un anillo de corazón, jajajá ¡Siempre son cosas con corazones! Por eso le puse uno al final del tatuaje» agregó.

Finalmente se debe mencionar que Jorge Valdivia ya tiene un tatuaje dedicado a Daniela Aránguiz, el cual se hizo cuando cumplieron 7 años de relación. «También fue una sorpresa. Cuando llegó a la casa, me preguntó ‘¿te gusta?’ y le dije ‘ay, me encanta’. Dice Daniela y el puntito de la ‘i’ es un corazón».