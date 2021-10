¡Se viene! Confirman fecha de estreno de Mea Culpa

Carlos Pinto y el regreso de ‘Mea Culpa’

Tras el anuncio de la nueva temporada de ‘Mea Culpa’, el propio comunicador conversó sobre el retorno de programa con María Luisa Godoy, donde confesó que «no quisiera dar muchas luces sobre eso, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que mostremos una temporada este año. No quisiera que se apagara esta llama, pero no me atrevo a decir casos porque estamos grabando, luego vamos a seleccionar».

«La idea de cada ciclo es no tener los mismos tipos de crímenes. Es un collage de situaciones que se dan en nuestro país, y esta vez tenemos casos interesantísimos, tenemos hombres y mujeres. Y otro dato, que no es menor, es que la gente quiere que hagamos lo mismo, que esté mi voz, que interrumpa mi escena y diga ‘nada hacia presagiar’, entonces todos esos estándares o marcas que ha generado el programa van a permanecer» agregó.