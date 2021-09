Carlos Pinto y el regreso de Mea Culpa: «Vamos a tener casos conocidos» Tras la confirmación de una nueva temporada de Mea Culpa, Carlos Pinto dio algunos detalles de lo que será el regreso del programa.

Este lunes te contamos que se confirmó el regreso de ‘Mea Culpa’ con una temporada enfocada en casos nuevos y a cargo de su conductor histórico Carlos Pinto. La vuelta del programa tras 12 años se debió gracias al éxito que tienen las repeticiones que comenzaron en medio de la pandemia.

Tras el gran anuncio, el periodista conversó con María Luisa Godoy en un live por el Instagram de TVN, donde explicó que actualmente «la criminalidad es distinta. Las personas que están hoy día son menos éticos que los antiguos y son más jóvenes en el promedio estándar. Son menos éticos porque se le roba a gente que también es humilde, y eso yo lo encuentro muy inconcebible. No me gusta que le roben a nadie, pero particularmente a la gente que no tiene».

Por otro lado, Pinto se refirió a los nuevos casos que se vienen en Mea Culpa, asegurando que «no quisiera dar muchas luces sobre eso, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que mostremos una temporada este año. No quisiera que se apagara esta llama, pero no me atrevo a decir casos porque estamos grabando, luego vamos a seleccionar».

«La idea de cada ciclo es no tener los mismos tipos de crímenes. Es un collage de situaciones que se dan en nuestro país, y esta vez tenemos casos interesantísimos, tenemos hombres y mujeres. Y otro dato, que no es menor, es que la gente quiere que hagamos lo mismo, que esté mi voz, que interrumpa mi escena y diga ‘nada hacia presagiar’, entonces todos esos estándares o marcas que ha generado el programa van a permanecer» afirmó.

Casos famosos en Mea Culpa

Tras recibir las preguntas por parte del público, Carlos Pinto confesó que «tenemos casos importantes, pero recordemos que Mea Culpa es un programa de historias. La gente dice ‘estará el caso tal, aquellos famosos que hemos visto’, y yo les digo: sí, vamos a tener casos conocidos, sin embargo esos casos conocidos nosotros ya los conocemos, sabemos el principio, el desarrollo y el final de ellos, van a tener, sin embargo, historias que no conocen y que se van a sorprender. Son casos que ni la prensa lo consignó en la ocasión. Porque ‘Mea Culpa’ es abrir la puerta de la cárcel para mostrar una historia».

«Estamos trabajando para ustedes, no tenemos fecha, pero estamos trabajando. Es un esfuerzo y una dedicación que estamos haciendo de forma especial. Hay clubes que son adoradores de programa y son verdaderos fans. Yo los respeto demasiado y por ellos hemos vuelto» cerró el periodista.