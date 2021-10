«No me importa si es un hombre o una mujer»: La coqueta confesión de Gala Caldirola Luego de darse un piquito con Renata Bravo, Gala Caldirola se mandó una picarona confesión sobre su vida personal que dejó la grande.

Se ha hecho costumbre que Gala Caldirola haga noticia en ‘El Discípulo del Chef’ no solo por su talento para la cocina, sino que por sus constante coqueteos con algunos de sus compañeros e incluso por sus declaraciones que muchas veces dejan marcando ocupado.

Por lo mismo que en el capítulo de este miércoles, la española se robó todas las miradas luego de que se diera un besito con Renata Bravo. Todo partió cuando mientras cocinaban, la actriz le dio algunos consejos para cortar el pescado, momento en el que la sorprendió con el piquito.

«Ay Renata nos dimos un besito, me puse nerviosa. Yo soy una persona muy de piel y con mis amigas siempre nos damos topones en la boca, full amistad, en todo caso no me cierro a nada. No sé si Renata sería mi tipo, hay mujeres muy lindas» lanzó Gala.

Posteriormente en la entrevista fuera de la cocina, Renata Bravo también se confesó, señalando que: «No hay prejuicio. Gala viene de Europa, no tiene nada de malo, somos dos amigas que ‘nos enamoramos’ literalmente cada una de la otra entonces la verdad. Un beso en la boca, qué tiene, da lo mismo».

La coqueta confesión de Gala Caldirola

Tras esto, la propia ex de Mauricio Isla fue la que aseguró que es una persona de mente abierta, además de sorprender a los seguidores del espacio con una particular confesión sobre su vida amorosa.

«Nunca me he enamorado de una mujer. Sí he estado con mujeres y si se apreciar la belleza de las mujeres. Si siento química y complicidad con alguien no me importa si es un hombre o una mujer, finalmente me gusta la persona con la que me siento cómoda» contó Gala Caldirola.

Junto con afirmar que «Igual Renata la siento muy amiga, que no se asuste que tampoco la voy a coquetear, es un juego y estábamos bromeando».