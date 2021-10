«Antes eras una belleza»: Hacen bolsa a Katherine Orellana por nuevo look Luego de estrenar un particular nuevo look, Katherine Orellana recibió una serie de críticas, asegurando que ya no luce como antes.

Aunque ya lleva bastante tiempo sin aparecer en televisión de forma estable, Katherine Orellana sigue en contacto con sus fanáticos a través de Instagram, donde siempre está compartiendo registros de su vida diaria, además de su negocio con productos detox.

Pero sin duda que la cantante tiene más que acostumbrados a sus seguidores a jugar con su cabello y estrenar radicales looks que siempre la llenan de aplausos por lo atrevidos que son y por sus ganas de mostrar estos cambios.

Es así que recientemente Katherine llamó la atención al dejar de lado el cabello liso que había lucido por un tiempo y cambiarlo por unos llamativos rizos en tonos rubios y castaños, los que son un cambio radical a su imagen anterior.

«Nuevo look de mi amiga tati ♥️ mis bellos amigos hoy no he contestado ya que tengo eventos» es parte de lo que escribió la chiquilla para acompañar las postales que publicó, además del video donde aparece mostrando su cabello con su amiga.

Pese a que varios comentarios la piropeaban por el nuevo pelito que estrenó, a otros no les gustó tanto el look de Katherine Orellana y no dudaron en criticarla e incluso asegurar que parecía una persona distinta y que antes se veía mucho mejor.

«Que te paso en la boca?? Y tu pelo tan hermoso ahora se apelmaso, se quemo. Despide a esa peluquera»; «Sorry pero no te reconocí…estás un poquito mucho…rara…»; «Que esta pasando con usted.. Que ese rostro»; «K triste antes eras una belleza ahora eres otra»; «Antes eras linda» y «La prefiero como antes» le escribieron.

El nuevo amor de Katherine Orellana

Aunque los cambios de look no son lo único por lo que Katherine ha hecho noticia, ya que la chiquilla recientemente dejó la grande al compartir varios registros con quien sería su nuevo amor, un afortunado de quien aún no se conoce nada, pero con quien se ve más que feliz.

Resulta que solo hace algunos días, la ex chica ‘Rojo’ publicó un video en el que aparece dándose el tremendo beso con el susodicho. «Amándonos» escribió para acompañar el ósculo.