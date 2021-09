Giuliana Sotela cuenta la firme de su amistad con Kenita Larraín tras ‘El Discípulo del Chef’ Tras su salida de 'El Discípulo del Chef', Giuliana Sotela confesó sin sigue siendo amiga de Kenita Larraín con quien tuvo gran química.

CHV anunció que juntaría a Kenita Larraín y Giuliana Sotela, las ex del Chino Ríos en ‘El Discípulo del Chef’; y aunque muchos esperaban que se armara la polémica entre ellas, al final ocurrió todo lo contrario, ya que las chiquillas se llevaron de lo más bien y se convirtieron rápidamente en amigas.

Sobre esta buena onda, la empresaria señaló en su momento que «definitivamente Kenita es mi amiga en El discípulo del chef. Yo no sé que haría sin ella la verdad». Mientras que la numeróloga comentó que «La he podido conocer aquí, en realidad no la conocía. Estoy fascinada de poder conocerla y tenerla en el equipo».

Pero lamentablemente Giuliana fue eliminada hace un tiempo del espacio de CHV, por lo que debieron despedirse con Larraín; es por lo mismo que muchos quedaron con la gran duda si acaso esta particular amistad logró sobrepasar el tiempo y la distancia.

Así que Sotela fue consultada sobre esta situación en su cuenta de Instagram en una sección de preguntas y respuestas, donde no dudó en responder con completa honestidad sobre su relación con Kenita.

«¿Si mantengo contacto con la Kena? Pues, sí. Desde que me fui, yo creo que una vez por semana, hemos hablado, nos hemos texteado para ver cómo va todo. Sí, la verdad es que hablamos bastante» aseguró Giuliana.

Giuliana Sotela y el desafío de cocinar

Por otro lado, también se refirió al reto que fue participar en le programa de cocina junto a su retoña. «Definitivamente la cocina no es mi fuerte. Vengo de una familia donde nunca vi a mis abuelas cocinar, menos a mi mamá. Se pueden imaginar… Coni menos».

«Nunca ha visto nadie cocinar en su vida. Nos costó bastante. Lo logramos disimular un poco pero fue difícil porque veníamos muy por debajo», admitió. “Hicimos lo mejor que pudimos» aseguró Giuliana Sotela.

Junto con esto, la ex del Chino Ríos reconoció que le gustaría mucho la idea de quedarse en nuestro país, pero que por su hijo de 8 añitos no puede tomarse a la ligera la decisión de cambiarse a Chile. «Esta ida a Chile me hizo dudar de si quería vivir ahí. Me hubiera quedado, Chile me gusta mucho».