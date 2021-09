José Antonio Neme se fue con todo tras revelarse diagnóstico de Rojas Vade: «Es ridículo» Luego de que se diera a conocer el verdadero diagnóstico de Rodrigo Rojas Vade, José Antonio Neme se mostró indignado con las razones.

La noche de este miércoles se dio a conocer el diagnóstico real de Rodrigo Rojas Vade, luego de que se confirmara que mintiera sobre padecer cáncer, Obviamente que esta situación generó una serie de reacciones, incluyendo la de José Antonio Neme.

Resulta que en ‘Mucho Gusto’ se refirieron a la entrevista que dio Tomás Ramírez, el abogado del cuestionado constituyente a ‘Mentiras Verdaderas’; donde señaló que estaba diagnosticado con trombocitopenia inmunitaria, enfermedad de Behcet y sífilis.

«A mí me pareció que la entrevista de ayer del abogado en Mentiras Verdaderas es la cosa más… o sea, esto es un embuste ¡es un embuste! Si nosotros vamos a hablar de la ficha clínica de cualquier persona, nos vamos a encontrar con varias enfermedades, evidentemente» afirmó Neme.

Siguiendo por esta línea señaló sin filtro que: «Él habla primero de cáncer, después dice que tiene una enfermedad estigmatizada (…) pero que me digan que tiene sífilis, francamente… perdonen que sea poco amable, pero bueno, yo también he tenido dermatitis ¿me entienden o no? déjense de pelotudeces».

La crítica de José Antonio Neme al abogado de Rojas Vade

Por otro lado, Neme se refirió a las dificultades económicas que Rojas Vade argumentó como mayor obstáculo para enfrentar su enfermedad. «Si usted está en el sistema público, debería ser gratuito, entiendo, por un copago muy bajo. Y en el sistema privado, por $6 mil pesos tiene acceso a la doble dosis de penicilina».

«Digamos las cosas como son… en qué momento pasamos de una sífilis, que uno se pone una penicilina de 10 lucas, si es que la quiere pagar del bolsillo, porque sino uno puede ir al sistema público de salud» comentó el locutor de radio Pudahuel.

«Yo sé que los medios de comunicación tenemos un rol que respeta a la dignidad de las personas, yo todas esas variables las conozco, pero me parece que esto es intelectualmente ridículo» señaló José Antonio Neme e insistió. «Hay otras enfermedades en la ficha, me quedo con la sífilis, que fue lo primero que nombró el abogado en la entrevista de anoche, pero me parece de verdad un embuste y una estafa».

Para finalizar el periodista le dedicó unas palabras al abogado de Rojas Vade. «Se hubiera quedado callado ese abogado, decir que de sífilis saltó a inventar un cáncer por 8 años, una enfermedad que es una infección bacteriana, es como tener una gastritis… es ridículo, se está burlando de todo el mundo».