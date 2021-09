‘El Discípulo del Chef’ vivió momento de impacto en triste eliminación Este jueves se vivió una nueva eliminación en 'El Discípulo del Chef' la cual dejó a todos llorando, pero sorprendió aún más con una decisión.

Este miércoles en la noche ocurrió una jornada impactante en ‘El Discípulo del Chef’, luego de que el equipo rojo perdiera en la prueba de eliminación y el chef Sergi Arola debiera elegir a uno de sus participantes para abandonar el programa.

Para comenzar el español eligió a Yuhui Lee como el «salvado» del equipo rojo, momento en el que el ex ‘MasterChef’ decidió dar su opinión, argumentando que no le parecía justo, ya que el tiene una ventaja frente a sus compañeros. «Siendo sincero es injusto para ellos. Cada uno tiene diferentes talentos».

De todas formas Arola aseguró que «Hay que centrarse en las necesidades del equipo», enfatizando en que se debe «dejar de lado los sentimientos». Así que lanzó que «La persona que abandona mi equipo es Víctor», en referencia a Víctor Díaz, más conocido como Zafrada.

En ese instante el estudio completo quedó en silencio, ya que el estudiante de ingeniería en Agronomía se ha convertido en uno de los más queridos no solo por el público, sino que por sus compañeros. Pero nada hacia presagiar que Fabricio Vasconcellos sorprendería con una decisión.

«Yo no he comentado nada con mis compañeros pero para mí lo personal, por problemas familiares, personales… Quisiera, sin ofender al chef o mis compañeros… Yo no puedo más, quisiera ceder mi lugar a Víctor» comenzó señalando el bailarín brasileño ante la sorpresa de todos.

«Por un tema de salud tengo que hacer un viaje” agregó, junto con mencionar que: «Ya no puedo llegar al horario que tengo que llegar, ya no puedo cumplir con los programas». Tras lo que Sergi Arola le comentó: «Me sorprende, te entiendo. Puedo imaginar la angustia».

El mensaje de Fabricio a sus compañeros

Tras esto y para despedirse de sus compañeros del equipo rojo, Fabricio les dedicó unas emotivas palabras. «Kena, seca, competitiva. Es un agrado volver a verte» le dijo a Kenita Larraín, mientras que «Yuhui nuestro talento, sencillo, impresionaste el corazón que tiene».

Pero finalmente tuvo las palabras más emocionantes para Zafrada. «Eres mi favorito. Quiero que le saques el jugo más grande al programa y que esto sea una plataforma para salir adelante. Después de las cosas malas siempre vienen las cosas buenas. Te quiero ver bien con ese ánimo».

La emoción de Víctor

Posteriormente Víctor dio la típica entrevista fuera de la cocina, donde no pudo evitar quebrarse frente al gesto que tuvo Vasconcellos con él. «Fabricio es una persona la raja, lo aprendí a conocer y es a la pinta. Que haya hecho eso, yo creo que le rompe el corazón a cualquiera».

«Soy hombre, me considero una persona muy fría, no se me cayeron las lágrimas antes, pero salí y no pude evitar llorar. La verdad es que lo vamos a echar mucho de menos» cerró un claramente afectado Zafrada.