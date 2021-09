«Me estoy asustando»: Vale Roth preocupa por extraña reacción alérgica A través de redes sociales, Vale Roth ha compartido que está más que preocupada por una particular alergia que comenzó en su piel.

Hace bastante tiempo que Vale Roth está alejada de las polémicas, dedicada completamente a su vida como influencer, además de compartir sus rutinas de ejercicio con sus más de 770 mil seguidores. Pero ahora los tiene bastante preocupados, luego de que contara que sufrió una rara reacción alérgica.

Resulta que a través de sus historias de Instagram, la joven empezó a contar que le aparecieron una extrañas marcas rojas tanto en su cuerpo como en el rostro, las cuales solo fueron aumentando con el paso de las horas.

«Ok, me estoy asustando porque estoy peor que ayer. Miren como estoy. O sea no sé, voy a tener que ir a la clínica» comentó Vale en una de las publicaciones donde muestra como está su cuerpo con la reacción que tiene su piel, según lo recoge el portal ‘Mira lo que Hizo’.

La situación de Vale Roth

Al final, la chiquilla comentó que llegó hasta un centro asistencial donde le inyectaron «corticoides a la vena»; junto con agregar que «estoy aquí y tengo que seguir tomando las pastillas que me dieron. De acá a cuatro días parece que puedo volver a hacer ejercicio porque con la transpiración me puede picar más. Me siento bien, pero me pica todo el cuerpo».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que durante la tarde del miércoles Vale Roth volvió a compartir un registro en el que se pueden ver las manchas que le aparecieron en la cara. «Me dieron prednisona y otra pastilla más, pero no se me ha pasado».

Junto con esto, la ex chica reality mencionó que esta extraña reacción alérgica siguió con picazón a lo largo de todo su cuerpo, incluyendo el casco. Situación que de momento no tiene respuesta y por la que sigue con los exámenes. Pues según recoge ADN: «Tengo que hacerme unos exámenes de sangre”, confirmó tras la visita, manifestando también que la enviaron al dermatólogo “a sacarme una biopsia de una de las manchitas».