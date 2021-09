Dayanne Mello denuncia violación ocurrida en pleno reality y el acusado responde El crimen fue ampliamente denunciado, mientras que Nego do Borel se defendió diciendo que "ella quería estar con él"

El pasado martes 28, miles de televidentes denunciaron una violación a Dayanne Mello, ocurrida en el reality a Fazenda 13.

Según reporta ADN Radio, en las redes sociales de la modelo se compartió la denuncia pública. Esta también que también fue corroborada por sus compañeros y la producción del show.

Según se aprecia en las imágenes y en la publicación, otro participante del reality llamado Nego do Borel insitió en acostarse con Mello. Esto a pesar de que sus compañeros le advirtieron que la dejara sola porque estaba muy ebria.

En el video publicado por los administradores del Instagram de la carioca, subrayan que «Dayane estaba completamente inconsciente y sin ninguna facultad de sus acciones».

«Se vio expuesta a una situación de riesgo para su integridad física», agregaron.

De la misma cuenta señalaron que «se están tomando las medidas necesarias con imágenes, videos, testimonios y acciones de todo lo que hemos visto. ¡Esto es serio! ¡JUSTICIA! ¡Mujeres, no se callen, no se callen! ¡Denuncialo!».

Nego do Borel fue expulsado del reality por haber puesto «en riesgo» a la modelo.

Por su parte, Borel compartió un video defendiéndose. «Es triste (…) ser juzgado (…) por lo que creen que eres y no de lo que eres en realidad».

La respuesta de Borel

El cantante de funk carioca decidió contar su versión en redes sociales. «Yo quería estar con ella y ella quería estar conmigo», fue lo primero que dijo el acusado.

«Soy explosivo, intensivo, impaciente a veces. Me estoy ocupando de eso, no puedo ser perfecto. Pero muchas de las cosas que dicen de mí no son ciertas. Estoy sufriendo un juicio previo. Esperemos a que la policía se entere. Ya no sé que hacer con mi vida», agregó.

«Soy un ser humano, no estoy aquí victimizándome. Dormí al lado de alguien, sí, borracho. Eso no era de ahí, ya había una historia», concluyó.