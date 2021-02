Concejal UDI salió a defender a su hijo preso por violación pidiendo que padres «controlen» y «encierren» a sus hijas Indignación generaron los dichos del Concejal UDI, quien tuvo la idea defender a su hijo de 33 años preso por violar a una niña de 12.

En medio de la polémica se encuentra el Concejal UDI de Lota Iván Roca, a quien no se le ocurrió nada mejor que salir a defender a su hijo Jurguen Roca, de 33 años, quien actualmente está detenido y acusado de violar a una niña de tan solo 12 años.

Roca utilizó su cuenta de Facebook para compartir un mensaje que generó indignación en las redes sociales y en el mundo político, ya que parece que deja toda la culpa de lo ocurrido en la menor y asegura que los padres deberían tener más control sobre ellas.

«Si usted tiene un hijo mayor, edúquelo, aconséjelo. Día a día está expuesto a mantener una relación en forma irresponsable con una menor de edad. Aunque tenga el cuerpo de una joven mujer será sí o sí acusado de violación. Aunque la menor declare que fue de común acuerdo, la ley condenará igual» comenzó escribiendo el concejal.

Junto con esto agregó: «Si usted es padre o madre de una mujer menor de edad, contrólela, enciérrela. No le dé libertad de hacer lo que ella quiera. Cero carretes con hombres mayores, cero salidas de noche o que se quede afuera llegando de madrugada».

Y la cosa no se quedó allí, pues el concejal Roca siguió con su punto señalando que «para así no enterarse que está teniendo relaciones impropias de su edad con un hombre mayor. Sólo así evitaré sufrimiento a la familia por no responsabilizarse del cuidado de una menor».

«Que quede de lección para los jóvenes mayores. Si se deja llevar por la apariencia de una joven mujer, terminará irremediablemente procesado o condenado por una mala elección. Aunque usted y la menor saben que fue de común acuerdo y que no existió violencia, obligación, amenazas ni fue forzada a esta terrible decisión» cerró.

Los dichos de la ministra de la mujer

Además de la indignación general que causaron los desubicados dichos del concejal Iván Roca, también salió la Ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, a referirse a esta situación a través de su cuenta de Twitter.

«Me parecen inaceptables las declaraciones del concejal Ivan Roca, normalizando situaciones de abusos y vulneración a una menor» señaló la jefa de cartera quien además es del mismo partido.

Siguiendo por esta línea, Zalaquett agregó sobre los dichos del concejal: «La posición de nuestro Gobierno es clara, tolerancia cero a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Como sociedad tenemos la responsabilidad de educar en igualdad y respeto. Y los padres, en estos casos, deben permitir y facilitar que las instituciones funcionen».