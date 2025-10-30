«Algo distinto a todo lo que he hecho antes»: Young Cister visitó Radio Corazón y entregó detalles de su próximo Movistar Arena

El cantante nacional Young Cister visitó este jueves los estudios de Radio Corazón, donde conversó con Julio Stark en el programa «El Festival de la Corazón”. En una distendida entrevista, el artista repasó su intenso 2025, habló de sus viajes, su familia, nuevos proyectos musicales y, por supuesto, de su esperado regreso al Movistar Arena, agendado para enero de 2026.

“Estuvimos en Argentina, Perú y Europa. Lo pasé increíble, conocí muchos lugares nuevos y a los fans de allá”, contó el artista, quien también reveló que viajó junto a sus padres: “Era la primera vez que mis papás se subían a un avión, así que les quise dar ese regalo. Conocieron España y Suecia, donde tengo familiares”.

En la conversación, el intérprete de Wife Material adelantó detalles de su próximo álbum, y de la viral QLOO, que fue grabada en Madrid. “Me encanta grabar videoclips, y este lo hicimos allá. Es parte de una nueva era, más nocturna, con el concepto de supermercado y gasolinera que también estará en el show del Movistar”, explicó.

Una experiencia inmersiva: La preparación de Young Cister para su próximo show masivo

El concierto del 22 de enero será un formato 360°, “una película en vivo”, con pantallas, coreografías y actuaciones: “Quiero que el público viva una experiencia inmersiva, algo distinto a todo lo que he hecho antes”, adelantó. La preventa de entradas comienza este lunes 3 de noviembre a las 12:00 horas, con descuentos exclusivos para clientes del Banco de Chile.

Además, apenas termine la preventa, comenzará la venta general. Todo a través del sistema Puntoticket.

Young Cister también reflexionó sobre la escena urbana nacional: “Hoy la gente disfruta la música urbana chilena. Se está profesionalizando y siento que podemos llevarla al siguiente nivel”.

Antes de despedirse, envió un cariñoso mensaje a su familia: “Hace poco inauguramos la casa nueva de mi papá, la misma donde me crié. Poder darle eso a mis viejos es lo que más me llena”.

