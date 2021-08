Mauricio Isla responde a rumores de Cecilia Gutiérrez: «Llegando a Chile me pueden entrevistar» Luego que Cecilia Gutiérrez asegurara que Mauricio Isla tendría un nuevo amor, el futbolista no dudó en responderle con todo.

Hace poquito te contamos que Cecilia Gutiérrez dejó la grande en farandulandia, ya que a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, dio a conocer que Mauricio Isla ya habría superado su quiebre con Gala Caldirola y lo estaría pasando malito con una chiquilla.

«En este tiempo justo que empezó a aparecer la Gala en El Discípulo del Chef, y la empezaron a vincular con todos los hombres solteros del programa, entremedio, el señor Mauricio Isla no está solo» comenzó señalando la periodista de farándula.

Junto con agregar que el Huaso Isla «no está solo en Brasil». Además de afirmar que «está acompañado de una chiquilla chilena que él se llevó para allá. La invitó».

Posteriormente Gutiérrez señaló que la afortunada se trataría de Victoria, una ex pareja del goleador albo Iván Morales. Pero la cosa no se quedo ahí, ya que le envió un particular mensaje al ídolo de la Roja, pidiendo que no se hiciera «la víctima, pobrecito que la Gala rehizo su vida y él está pobre. Sufriendo. Y que sabe la calidad de hombre que es».

La respuesta de Mauricio Isla

Tras la transmisión en vivo parecía que la cosa se iba a quedar ahí, pero no, ya que llegó a los oídos de Isla el cahuín que había contado la periodista de farándula, por lo que el chiquillo de inmediato partió a contestarle a través de sus historias de Instagram.

«Quiero dejar claro que yo no tengo, ni tuve ninguna relación con Victoria Helo. Ella y sus amigas vinieron de vacaciones y estuvieron en mi casa, como también en otros lugares de RJ (Río de Janeiro)» comenzó escribiendo el seleccionado nacional.

Y no se quedó solo allí, sino que Mauricio Isla también se refirió a los motivos por los que Cecilia Gutiérrez hablaría tanto de él. «Ahora porque la señora Cecilia Gutiérrez le encanta hablar de mi… acá esta la razón… Pía Villaroel amiga de Gala y Suro también es amiga de la señora farándula».

Finalmente el futbolista le dedicó un especial mensaje a la periodista: «Pía Villaroel y Cecilia Gutiérrez, llegando a Chile me pueden entrevistar».