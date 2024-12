Así se vivió la despedida de importante rostro de Canal 13: «Esta decisión la tomé por mi familia»

La jornada de este jueves, se vivió una emotiva despedida en Canal 13, luego de que una importante figura confirmara su renuncia a la estación tras recibir una importante oferta de CHV.

Se trata de Cecilia Gutiérrez, quien decidió dejar ‘Hay que Decirlo’, luego de aceptar sumarse a ‘Primer Plano’ en su regreso a la televisión. Por lo mismo, es que en el programa decidieron dedicarle unas palabras de apoyo.

La despedida en Hay que Decirlo

En los últimos minutos del programa de Canal 13, Nacho Gutiérrez señaló «su profesionalismo, buen humor, es buena persona, es encantadora. Además, la tele ya no es como en los 90′ o 2000 que la persona que se iba del programa era como enemigo, no. Cecilia, tú tomaste una decisión, nosotros la respetamos y el cariño sigue exactamente igual que cuando partimos este programa».

Mientras que Pamela Díaz agregó: «Estoy muy contenta, porque yo no conocía a Cecilia, nos conocimos acá y nos llevamos muy bien. Hablamos lo justo y necesario, puntual, pero es muy entretenido, una experiencia muy bacán».

«Cuando me dijo la noticia, le dije que se fuera, porque es por un tema de salud mental por su hija, no es porque no quiera estar aquí… Yo creo que lo más probable es que el otro año regreses… aquí vamos a estar esperándote», continuó La Fiera.

Por su parte, una Cecilia Gutiérrez muy emocionada lanzó: «Agradezco al equipo, por haber confiado en mí, porque sé que este fue un desafío para todos, abrir este programa y volver a la farándula. Que hayan contado conmigo para eso, lo voy a agradecer eternamente».

«Esta decisión la tomé por mi familia. Muchas, muchas gracias», cerró.