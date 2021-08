Mamá de Daniela Nicolás sobre sus pololeos: «Tiene un imán con los pasteles» En una reciente entrevista, la mamá de Daniela Nicolás dio a conocer que la chiquilla no ha tenido la mejor suerte en el amor.

Durante los últimos días, Daniela Nicolás ha estado en el centro de la noticia, esto luego de que saliera a la luz su relación con el doctor Cristián Arriagada, la cual terminó hace solo unos meses atrás, pero que recién ahora se vio rodeada de la polémica por los dichos de ambas partes.

Resulta que tras la filtración, la ex Miss Chile salió a confirmarla en Las Últimas Noticias, pero al poco tiempo el viudo de Javiera Suárez la desmintió en Instagram. Aunque finalmente este se desdijo e incluso le pidió disculpas a ella y a su familia por los inconvenientes causados.

Es tras esta situación que Daniela estuvo junto a su mamá Lupe en ‘Más Vivi que Nunca’, donde hablaron sobre si las madres deben intervenir en las relaciones amorosas de sus hijos. Momento en el que la mujer sorprendió con sus dichos.

«No tiene muy buen ojo. Tiene un imán con los pasteles y no se lo merece. Es una buena niña y me da rabia inclusive» comenzó señalando Lupe, quien afirmó que ella sí se ha metido en medio de las relaciones de su retoña, aunque solo en algunas ocasiones.

Siguiendo por esta línea, la mujer señaló que de todas formas Daniela «ido aprendiendo que entre más se pone en el medio peor (…) Trato de darle consejos, pero me han llamado y la he embarrado».

Daniela contó las veces que su mamá se ha metido en sus pololeos

Es más, comentó que las parejas que ha tenido la también actriz se conectan directamente con ella en algunas ocasiones. «Es una tierna por querer defenderme, pero yo puedo mandar a la punta del cerro a los niños» afirmó la chiquilla.

Tras esto, la propia Daniela contó sobre dos ocasiones en las que su mamá se ha involucrado en sus relaciones. «Me defendió tanto que se fue al extremo y fue como que le dijo: ‘poco hombre, eres una vergüenza, ándate a la punta del cerro'».

Aunque su mamá aseguró que en esas dos veces era necesaria la intervención. «Me arrepiento de meterme en su vida a veces porque está grande, pero no me arrepiento nunca de los que les he dicho».