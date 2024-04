Conocida actriz nacional confirma que tiene cáncer: «No me siento preparada»

Recientemente, se dio a conocer que una conocida actriz nacional está atravesando por un complicado momento personal que había elegido mantener en silencio, pero luego de distintas filtraciones en medios de comunicación, decidió confirmarlo.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Daniela Nicolás, quien se encuentra en un tratamiento contra el cáncer. Así se lo confirmó a la periodista Cecilia Gutiérrez, quien reveló más detalles del diagnóstico médico.

«Daniela no lo está pasando muy bien porque ella fue diagnosticada de un cáncer de cuello uterino, una carcinoma in situ», explicó la periodista de espectáculo en su podcast Bombastic.

«En febrero comenzó a darse cuenta, la operaron hace pocas semanas y lo que está esperando es el resultado de la biopsia para ver si el cáncer, o el tumor, fue extraído», añadió sobre la joven.

Las emotivas palabras de Daniela Nicolás

Hace un par de días Daniela Nicolás compartió un enigmático mensaje a través de su cuenta de Instagram en donde se refería a los desafíos que ha tenido que enfrentar en lo que va del año.

«2024, no llevamos ni la mitad del año y ya siento que llevo como 10.000 días. Llegaste intenso, molestoso y como todos mis años, con muchas “sorpresas”. ¡Manden buenas energías y amor para acá! ¡Que a veces lo necesitamos más de lo normal! Los quiero mucho», escribió junto a la postal.

Luego de esto, Daniela Nicolás utilizó sus historias para confirmar los rumores que circulaban en la prensa: «No lo he pasado muy bien. No había querido compartirlo con ustedes porque no me sentía preparada para conversar sobre este tema… No me siento preparada».

«Han sido meses un poquito difíciles, caóticos, angustiantes. Antes de hablar con ustedes tenía que estar bien yo y no lo estaba», reconoció.

Al mismo tiempo, Daniela Nicolás admitió que muchas de las fotografías que ha compartido son «mentira» porque se encuentra en reposo desde hace varios meses. En este contexto, expresó que quería mantener este diagnóstico en reserva y estar tranquila.