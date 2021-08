Gerente de Parque Safari habló tras muerte de trabajadora Luego de conocerse la trágica muerte de una joven tras ser atacada por un tigre en Parque Safari, el gerente del lugar dio su versión.

Hace algunas horas se supo de la trágica muerte de Catalina Torres, una joven de 21 años, quien falleció tras sufrir el ataque de un tigre mientras se encargaba de las labores de limpieza de la jaula del animal en el Parque Safari de Rancagua.

Es en este contexto que Antonio Rojas, gerente de administración y finanzas del recinto conversó con los medios sobre el lamentable hecho, señalando que previo a su llegada, hay un grupo que se encarga de dejar todo listo para la apertura.

Durante un enlace con ‘Bienvenidos’, el gerente del Parque Safari aseguró que «había un grupo que estaba haciendo limpieza de rutina a los portones del recinto de felinos. Ese es un portón que tiene una corredera, es un portón electrónico».

El momento del accidente con el tigre

«A estas personas se les pidió que barrieran la gradilla que había sobre el riel para no dificultar el desplazamiento del portón. Habían dos chicos que lo estaban limpiando y obviamente el portón estaba abierto, pero todos los animales estaban encerrados con llave. Ahora, en el instante en que uno de los chicos va a buscar un contenedor, ve que ya no están los chicos. Se demoró como tres minutos y cuando regresa ya no los ve» afirmó.

Tras esto, el gerente indicó que el trabajador que regresaba «ve que uno de ellos, desde el interior, viene avanzando hacia la puerta. Le pregunta qué hace adentro, cuando expresamente el día anterior se había dado indicaciones que se iba a hacer mantenimiento solamente al portón de leones, ni siquiera al interior».

«Y el muchacho dice que un tigre atacó a su compañera. Es decir, ellos se aproximaron donde termina el safari de leones, y hay otro portón que da al safari de tigres. Por alguna razón, abrieron el recinto que estaba con candado. No sé por qué ni para qué» comentó.

Por otro lado, Torres se refirió a la labor de rescate del cuerpo de la mujer, señalando que «ingresó un camión de emergencia con un par de trabajadores que logran ahuyentar al tigre. El tigre huye e ingresa a la habitación».

Junto con esto aclaró que «al animal no le dispararon, pero sí había una persona con un rifle». Mientras que aseguró que un equipo de psicólogos trabajara con los afectados de la tragedia.