Naya Fácil y las críticas que recibe en redes sociales: «Me condena mi pasado» En su Instagram, Naya Fácil hizo un descargo sobre la gente que aún la crítica sobre su pasado y no le importan los cambios en su vida.

En el último tiempo Naya Fácil ha estado en el medio de las noticia por una cantidad de positivas razones, ya que la chiquilla anunció que se compró su casa propia, además de debutar en la actuación en la serie online de temática LGBTQ+ ‘Mamones’.

Pero no todo es alegría par al influencer, ya que a través de sus historias de Instagram, se lamentó a las críticas que ha recibido de sus seguidores recientemente, señalando que la mayoría de estos comentarios se refieren a su polémico pasado en Internet.

«Tengo tanta pena, me condena cuático mi pasado y aunque yo diga que soy otra persona, que pienso distinto, que cambié mi forma de ser y de ver la vida… ya nadie me creería» comenzó escribiendo Naya Fácil en la red social de la camarita.

Hay que señalar que cuando la chiquilla se refiere a su pasado, esto tiene que ver con una serie de actitudes que ha mostrado en años anteriores sin tapujos. Frente a esto señaló que «invento muchas cosas en mi cabeza cuando estoy con copete. Quizás necesitaba algo de atención».

Para cerrar con su reflexión en redes sociales, Naya Fácil señaló que ha cambiado y que está segura de esto. Además mencionó estar arrepentida de su pasado, pero de todas formas lamenta que «hay gente que jamás me podrá ver por lo que soy ahora».

¿Naya a la política?

Recientemente la influencer dio una entrevista en la que se refiere a su comentado live con la ex candidata a Gobernadora Karina Oliva, conversación que la llevó a la polémica y a una serie de acusaciones de ser la responsable de su derrota.

«La gente siempre va a criticar y cada uno va a verlo de la forma que quiere verlo. Yo no vi nada malo en ese live. Por ejemplo yo hago videoclips, quizás a la hija solo le gustaban las canciones y ya» es parte de lo que señaló Naya.

Pero la cosa no se quedó allí, ya que la chiquilla al parecer se interesó en la política tras la conversación. «Me gustó ampliar el público, que gente que no me conocía me haya empezado a seguir, a saber quién era yo. Entonces no sé, quizás algún día termine en la política».