Naya Fácil y su particular confesión: «Quizás algún día termine en la política» En una reciente entrevista, Naya Fácil se refirió a su polémico live con Karina Oliva y cómo este generó su interés en la política.

Sin duda que Naya Fácil ha estado en el centro de la noticia durante el último tiempo, pues la chiquilla hace poco anunció que se compró su propia casa e incluso sorprendió a sus seguidores con una producida sesión de fotos que compartió en sus redes sociales.

Pero la influencer también se vio envuelta en una particular polémica, pues le llovieron las críticas luego de que hiciera un live en Instagram junto a la en ese entonces candidata a Gobernadora por la Región Metropolitana Karina Oliva. Siendo acusada de ser la responsable de su derrota en la segunda vuelta.

A raíz de esto y en conversación con el medio La Rata, Naya Fácil aseguró que: «Ningún otro político se había acercado a mí como lo hizo ella, de incluir mi opinión y de saber cómo es mi mundo».

Siguiendo por esta línea, la chiquilla habló de las críticas en su contra tras la conversación con la candidata, frente a lo que señaló: «Yo traté de mantener compostura, no creo haber dicho nada. Pero tampoco creo que ella haya hecho algo malo.

«La gente siempre va a criticar y cada uno va a verlo de la forma que quiere verlo. Yo no vi nada malo en ese live. Por ejemplo yo hago videoclips, quizás a la hija solo le gustaban las canciones y ya» afirmó Naya Fácil.

¿Naya tiene futuro en la política?

A raíz de este encuentro con la ex candidata, la influencer fue consultada por el medio antes nombrado si se había despertado un interés en la política, frente a lo que sorprendió con su respuesta.

«La verdad es que sí. Después de lo que pasó con la Karina me interesó más de lo que yo pensaba. Me gustó ampliar el público, que gente que no me conocía me haya empezado a seguir, a saber quién era yo. Entonces no sé, quizás algún día termine en la política» lanzó Naya.