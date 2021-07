Javiera Acevedo emocionó con bella publicación sobre su retoño A poco más de un mes de convertirse en mamita por primera vez, Javiera Acevedo le dedicó unas hermosas palabras a su retoño Kai.

Fue el pasado 20 de mayo que Javiera Acevedo se convirtió en mamita por primera vez, luego de recibir al pequeño Kai en este mundo. Y desde el primer momento que la chiquilla ha estado más que chocha compartiendo todo tipo de registros del pequeño.

Pero esto no es todo, sino que la actriz nacional también ha aprovechado esta nueva faceta en su vida para contar su experiencia de mamá primeriza y compartir los tips que aprende con el paso de las primeras semanas para hacerlo lo mejor posible.

Es en este contexto que recientemente Javiera Acevedo compartió una publicación en su cuenta de Instagram, donde muestra una sesión de fotos del pequeño Kai, además de escribir una sentida reflexión sobre su retoño.

«Aquí estoy mi amor, aquí siempre estaré. No se si serán las hormonas o es el amor o quizá todo junto. Pero cada vez que te miro te hablo, me emociono y siempre me sacas una sonrisa» comenzó escribiendo la actriz.

Siguiendo por esta línea, Javiera Acevedo agregó: «Se puede estar cayendo el mundo. Pero yo no necesito nada más que mirarte a los ojos y soy inmensamente feliz».

A los pocos minutos de compartir el bello mensajes, la también influencer recibió más de 25 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes quedaron encantados con el mensaje y con lo lindo que está el pequeño en sus primeras semanas.

«Que lindo»; «Que bebé más bellooo»; «Es hermoso se parece mucho a ti»; «Es hermoso»; «Que ternura más linda»; «Que hermositos»; «El amor más real de la vida» y «Cada día más hermoso!!!» le escribieron a Javiera Acevedo.

La maternidad para Javiera

A pocos días de la llegada del pequeño Kai, la rubia y guachaca conversó con Las Últimas Noticias, donde se refirió a su maternidad y lo feliz que estaba, pese a lo agotador que ha sido el proceso.

«La demanda es todo el día. Y este es guatón, es grande, tiene hambre todo el día. Ando como zombie, se duerme muy poquito pero todo eso da lo mismo cuando veo sus ojitos. Una está hecha bolsa, partida en pedazos por el cansancio, pero da lo mismo» comentó Javiera al medio antes nombrado.