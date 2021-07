Helhue Sukni es la primera eliminada de ‘El Discípulo del Chef: «No me gusta que me manden» Luego de sacar de quicio a Ennio Carota y estar todo el programa pegada al celular, Helhue Sukni se convirtió en la primera eliminada.

La noche de este jueves fue el gran estreno de ‘El discípulo del Chef’, el programa que junta a los famosillos en equipos para probar sus dotes en la cocina. Y en este primer capítulo el programa ya tiene a su eliminada.

Pues Helhue Sukni se convirtió en la primera en dejar el espacio de cocina, ya que Ennio Carota, el chef que la eligió para ser parte de su equipo se aburrió de su actitud, ya que solamente miraba el teléfono y no prestaba atención a las instrucciones.

«Me parece que tiene algún tipo de vicio con el teléfono, ¿para qué tanto? Parece que le vamos a prohibir el uso del celular» le dijo Ennio Carota como primera advertencia, mientras la abogada se dedicaba a escuchar audios.

Tras esto, Helhue se mostró molesta por las palabras del cocinero, además indignada con el canal. «Estoy chata en esta hu… de canal. Estoy botada, sentada prácticamente en el suelo. Estoy chata». Es más, cuando perdió su equipo lanzó: «Chiquillos, saben que yo me voy».

Posteriormente el chef debió acercarse a ella para que se reintegrara al equipo: «En la cocina mando yo» le dijo, a lo que Sukni respondió «Es que no me gusta que me manden», mientras que Carota le dijo «si no te gusta que te manden entonces tendrás que hacer otro trabajo».

«Es que no estoy acostumbrada a que me manden. De chiquitita era rebelde» afirmó Helhue no muy segura de retomar su labor. «El hombre es animal de costumbre» le señaló Ennio, momento en el que la abogada afirmó que «Yo no me acostumbro».

La eliminación de Helhue

Pero a Helhue Sukni le duró poquito el ánimo, ya que al tiempo volvió a tomar su teléfono. «Dejamos los celulares por favor. Estamos cocinando, no podemos hacer eso», frente a lo que esta le respondió que «puedo hacer las dos cosas».

«Yo encuentro que no era nada del otro mundo, porque estaba contestando el celular. Y a su vez estaba haciendo mis cosas. En qué va interferir eso si yo puedo contestar el celular y puedo estar partiendo carne» señaló la abogada a la cámara de ‘El Discípulo del Chef’.

Finalmente y a raíz de la derrota de su equipo, Ennio Carota no lo dudo mucho y optó por eliminar a Helhue del espacio, aunque igual le abrió la oportunidad de volver. «Yo estoy con mi cabeza en otro lado» señaló la abogada, quien incluso lo invitó a comer a su casa.