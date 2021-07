Daniela Nicolás se descarga tras filtración de romance: «No se imaginan el daño que provocan» A través de redes sociales, Daniela Nicolás compartió una serie de mensajes sobre su vida privada y lo mucho que intenta protegerla.

Hace algunos días comenzó a correr el rumor de que Daniela Nicolás habría mantenido una relación con el Dr. Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, la cual habría durado hasta hace solo unos meses atrás.

De acuerdo a lo señalado por Sergio Rojas en ‘Que te lo digo’, la Miss Chile no estaba muy feliz con que se diera a conocer esta información, «porque ella no quiere quedar como la mujer que se metió con el viudo cuando Javiera falleció».

Es en este contexto que Daniela conversó con Las Últimas Noticias, donde al final prefirió confirmar que efectivamente estuvo en una relación con Arriagada, señalando que se conocieron a mediados de 2020 por medio de algunos amigos en común, pero que terminaron tres meses atrás.

«Estábamos en momentos complicados para cada uno, nomás, cada uno tenía muchas cosas que hacer y no se nos estaban dando bien los tiempos. Estábamos los dos metidos en muchas cosas y nos faltaba tiempo» señaló sobre el quiebre.

Por otro lado Daniela se refirió a la filtración del romance, asegurando que «no sé qué pasó. De hecho, el tiempo en que estuvimos siempre tuvimos cuidado, nos preocupamos de que fuera algo reservado».

El descargo de Daniela en Twitter

A pesar de que no se refirió directamente a esta situación, a través de su cuenta de Twitter, la también actriz compartió un honesto descargo sobre la viralización de su antigua relación con Cristián Arriagada.

«Mientras en el mundo pasan cosas realmente importantes, se preocupan de puras estupideces. Qué vergüenza» escribió en un primer momento Daniela.

Y a las pocas horas de este primer tweet, la joven subió un hilo donde señaló: «Cuando una persona por más que sea pública, cuida y protege su vida privada, debería haber un tema de respeto ahí. No por salir en la tele tienen derecho a meterse en temas de los que yo no hablo porque los guardo para mí».

«Tengo una familia, amigos y entorno que no me gusta exponer, y eso debería ser respetado. Soy persona igual que todos y me merezco ese derecho» agregó Daniela.

Finalmente la chiquilla señaló: «No se imaginan el daño que provocan metiéndose en la vida personal de uno».