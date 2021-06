Priscilla Vargas estaría indignada por palo de Diana Bolocco sobre nuevo romance Al parecer a Priscilla Vargas no le habría gustado mucho el comentario de Bolocco sobre el supuesto pololeo con José Luis Repenning.

Este miércoles te contamos sobre el fuerte rumor de romance entre Priscilla Vargas y José Luis Repenning, el cual ganó aún más fuerza luego de que Diana Bolocco lanzará un no muy sutil palo sobre esta situación al inicio del ‘Mucho Gusto’.

Resulta que al parecer la lectora de noticias no habría quedado muy contenta con esta broma por parte de la animadora. Por lo mismo que en ‘Me Late’, Sergio Rojas contó algunos detalles de lo que habría ocurrido en el detrás de cámara frente al rumor de pololeo.

«Yo entiendo que cuando surgió el rumor de ella (Priscilla Vargas) con Repenning, habría estado muy molesta, porque ella está en el proceso de separación, ha sido bastante doloroso. Ellos tienen hijos, etc. Por lo tanto, le parecía súper desbocado que alguien lanzase este rumor. Sobre todo del mismo canal» señaló.

Siguiendo por esta línea, el periodista de farándula agregó: «Ahora, con la broma de Diana, entiendo que… Porque Priscilla es súper buena onda, es súper fácil de tratar con ella. Pero encuentra que esto es de mal gusto. Así lo habría catalogado: como mal gusto».

Frente a dónde dio a conocer su malestar, Rojas comentó que «esto se lo ha hecho saber a su fuero interno, yo he tenido acceso incluso a ver -porque a mí me gusta hablar con propiedad, cuando yo veo-. Yo he visto conversaciones de Priscilla donde está muy molesta por la broma de Diana».

El palo de Diana a Priscilla

Toda esta molestia habría surgido a partir de un palo que se mandó Bolocco al inicio del matinal de Mega, luego de que José Antonio Neme se quejara por que el noticiero cerró con la icónica canción ‘Total eclipse of the heart’.

«¡No!, ¡Paren todo! porque yo no puedo permitir que en las noticias Priscilla Vargas y José Luis Repenning, que me están mirando, toquen Bonnie Tyler y acá partamos con… ¡No! Necesito ‘Total eclipse of the heart'» señaló el periodista.

Mientras que Diana Bolocco respondió: «¿Sabes por qué? Porque en ese estudio hay mucho amor… de prensa».