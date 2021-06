¿Qué? Joven che asegura que tras vacunarse se le achicó el miembro Una particular noticia apareció en Argentina, pues un sujeto afirmó que tras recibir la vacuna AstraZeneca tuvo el particular efecto.

Al momento de ir a vacunarse, siempre dicen que hay algunos efectos secundarios, los que pueden ser dolor de cuerpo e incluso fiebre, los que usualmente suelen pasar a los pocos días y se combaten con paracetamol. Pero ahora salió un joven che que aseguró tener uno muy particular.

Resulta que este chiquillo llamó a la radio Suquía de Córdoba, Argentina, para contar que luego de vacunarse contra el Covid-19 sufrió una disminución del tamaño de su pene.

Según reportaron en La Cuarta, el cabro que por razones obvias decidió mantener el anonimato para evitar las burlas por esta más que triste historia, señaló que: «No tengo nada contra la vacuna pero sí estoy con este problema».

Junto con lo que agregó: «En la noche me dio fiebre. Posterior a la vacunación me indicaron que podría ocurrir por lo que tomé un paracetamol. Ya en la madrugada del domingo, noté que mi miembro ya no tenía el tamaño real como asimismo había reducido mi apetito sexual. Hasta la fecha sigo con la misma situación».

Hablan los expertos

Pero para todos los que ya se estaban asustando y revisando si acaso les pasó lo mismo, desde la misma radio trasandina conversaron con el doctor Manuel López Seoane, cirujano especialista en urología. Quien afirmó que no tenía nada que ver la vacunación con la AstraZeneca con estos peculiares síntomas.

«No nos ha llegado en estos meses este tipo de síntomas. He escuchado casos de algunas trombosis que provocan erecciones prolongada e involuntarias» señaló el profesional al medio che.

Siguiendo por esta línea, afirmó sobre el diagnóstico: «Una trombosis que disminuyó el retorno venoso, y hace que el pene se llene de sangre, haya un retorno del mismo. Hay varios casos descriptos de ese tipo con respecto a las vacunas».

Al final sobre el particular caso de este chiquillo, el doctor señaló que podría tratarse de un déficit de llegada de sangre. «El paciente debe comunicarlo por el riesgo de una mala circulación periférica sobre los miembro inferiores».