Luis Gnecco habló tras acusación de violencia intrafamiliar: «Lamento sinceramente si he causado dolor» Por medio de un comunicado en sus redes sociales, Luis Gnecco se refirió a su formalización por VIF y pidió respeto por sus hijos.

Este fin de semana Luis Gnecco se vio protagonista de una grave noticia. Pues se confirmó una denuncia por violencia intrafamiliar de parte de su ex esposa, esto luego de que ve tuvieran una fuerte discusión en el departamento de ella.

Tras esto, el actor nacional fue formalizado por lesiones menos graves, quedando con prohibición de acercarse a la víctima. Junto con esto perdió su puesto como jurado en el programa de Mega ‘Got Talent Chile’, además de su campaña publicitaria para una marca de yogurt.

A raíz de esta situación es que Luis Gnecco compartió en sus redes sociales una declaración pública, en la que por primera vez se refiere en extenso a la formalización y pidió respeto al público y a los medio en especial por su hijos.

«Condeno el abuso y la violencia hacia la mujer en todas sus formas. Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi ex mujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos».

Tras esto Gnecco señaló que esta ha sido una de las lecciones más difíciles de su vida. «Los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todos luces irreversible en mi carrera».

Luis Gnecco pidió respeto para su hijos

Además el intérprete nacional señaló que a raíz del carácter público de esta denuncia y la viralización a través de redes sociales, tanto él como sus tres hijos se han visto víctimas de amenazas hasta de muerte.

«Si he guardado silencio hasta ahora ha sido única y exclusivamente para protegerlos y evitar exponerlos públicamente, además de respetar el actuar de la justicia, en la cual confío, y a cuyos dictámenes me atengo respetuosamente» agregó Gnecco.

Junto con esto, el actor señaló que esta declaración tiene como principal motivo pedir «delicadeza y cuidado para no dañar psicológicamente a mis hijos y además proteger físicamente a mi hija mayor, quien ha sido una de las receptoras de amenazas de muerte realizadas por personas descriteriadas».

Finalmente Gnecco pidió respeto y cuidado al momento de informar el tema. «Conozco el valor de una relación estable y los cuidados que deben prodigarse a ella. Sé bien, por lo tanto, que la violencia de género amenaza el amor, el respeto y la protección que deben existir al interior de una familia».