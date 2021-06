Ganador de ‘Yo Soy’ se llevó todos los aplausos en redes sociales

La noche de este lunes se llevó a cabo la gran final de la tercera temporada de ‘Yo Soy’ en la cual se enfrentaron los mejores competidores de este ciclo. Pero al final solo podía haber un ganador, el cual fue elegido gracias a la votación popular de los fanáticos del programa.

Y este resultó ser el ingeniero Nicolás Cid, quien conquistó al público con su imitación de Steve Perry, el vocalista de la banda ‘Journey’, dejando en segundo lugar al imitador de Marc Anthony.

Previos su triunfo en ‘Yo Soy’, el propio Cid compartió un video en Instagram. «Aquí se terminan siete meses de esfuerzos, siete meses de trabajo, siete meses de ensayos, de estudio, de consejos, de recurrir a profesionales, a amigos. Siete meses de muchas cosas que me han pasado. Así que… nada, aquí estamos: esperando los resultados» señaló.

A diferencia de otras oportunidades, donde el público no queda muy de acuerdo con los ganadores, aquí la gente quedó más que feliz con el triunfo del imitador de Perry y a través de redes sociales demostró su alegría, felicitándolo por su gran trabajo.

No tengo idea cómo quedaron los lugares, me dormí, me acabo de enterar que ganó Journey y eso me pone muy feliz 👏👏👏👏👏👏👏👏🤘🤘🤘🤘🤘🎉🎊💕#GranFinalYoSoy

— Ale (@aleiv_lu) June 29, 2021